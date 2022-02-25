https://ria.ru/20220225/ssha-1775188129.html

Байден отдал приказ о развертывании дополнительных сил США в Европе

Байден отдал приказ о развертывании дополнительных сил США в Европе - РИА Новости, 26.02.2022

Байден отдал приказ о развертывании дополнительных сил США в Европе

Президент США Джо Байден подтвердил, что отдал приказ о развертывании дополнительных сил США в Европе для поддержки союзников Вашингтона по НАТО, говорится в... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-25T23:40

2022-02-25T23:40

2022-02-26T08:26

в мире

сша

европа

нато

джо байден

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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден подтвердил, что отдал приказ о развертывании дополнительных сил США в Европе для поддержки союзников Вашингтона по НАТО, говорится в обнародованном в пятницу заявлении главы государства."Как я заявил вчера, США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Наша приверженность статье 5 устава альянса незыблема. Я отдал приказ развернуть дополнительные силы для увеличения нашего потенциала в Европе в целях поддержки наших союзников по НАТО", - сказано в заявлении хозяина Белого дома.Байден обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот "угрожает самим основам международного мира и безопасности", а НАТО, в свою очередь, еще раз демонстрирует, что "выступает за свободу и демократию"."Президент Путин потерпел провал в достижении своей цели по разделению Запада. НАТО как никогда решительна и едина, и альянс будет держать свои двери открытым для тех европейских государств, которые разделяют наши ценности и однажды могут решить присоединиться к нему", - указал президент США.

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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Давид Андриясов

в мире, сша, европа, нато, джо байден