https://ria.ru/20220225/ssha-1775188129.html
Байден отдал приказ о развертывании дополнительных сил США в Европе
Байден отдал приказ о развертывании дополнительных сил США в Европе - РИА Новости, 26.02.2022
Байден отдал приказ о развертывании дополнительных сил США в Европе
Президент США Джо Байден подтвердил, что отдал приказ о развертывании дополнительных сил США в Европе для поддержки союзников Вашингтона по НАТО, говорится в... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-25T23:40
2022-02-25T23:40
2022-02-26T08:26
в мире
сша
европа
нато
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774495051_0:0:2522:1418_1920x0_80_0_0_1a874473bf078be9364b383e95a6c4a4.jpg
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден подтвердил, что отдал приказ о развертывании дополнительных сил США в Европе для поддержки союзников Вашингтона по НАТО, говорится в обнародованном в пятницу заявлении главы государства."Как я заявил вчера, США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Наша приверженность статье 5 устава альянса незыблема. Я отдал приказ развернуть дополнительные силы для увеличения нашего потенциала в Европе в целях поддержки наших союзников по НАТО", - сказано в заявлении хозяина Белого дома.Байден обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот "угрожает самим основам международного мира и безопасности", а НАТО, в свою очередь, еще раз демонстрирует, что "выступает за свободу и демократию"."Президент Путин потерпел провал в достижении своей цели по разделению Запада. НАТО как никогда решительна и едина, и альянс будет держать свои двери открытым для тех европейских государств, которые разделяют наши ценности и однажды могут решить присоединиться к нему", - указал президент США.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775188289.html
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774495051_0:0:2522:1892_1920x0_80_0_0_f53a05bfa4c909eeda0cc96078fe8e9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, нато, джо байден
23:40 25.02.2022 (обновлено: 08:26 26.02.2022)
Байден отдал приказ о развертывании дополнительных сил США в Европе
Президент США Байден отдал приказ о развертывании дополнительных сил в Европе