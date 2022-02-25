https://ria.ru/20220225/ssha-1775186458.html
Отношения России и США фундаментально изменились, заявили в Госдепе
Отношения России и США фундаментально изменились, заявили в Госдепе - РИА Новости, 25.02.2022
Отношения России и США фундаментально изменились, заявили в Госдепе
Отношения РФ и США фундаментально изменились в свете операции на Украине, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T23:23
2022-02-25T23:23
2022-02-25T23:23
обострение ситуации в днр и лнр
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государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Отношения РФ и США фундаментально изменились в свете операции на Украине, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."Действия России, ненужная, неспровоцированная, жестокая кампания без необходимости фундаментально изменила отношения, которые у Москвы были не только с США, но и со странами по всему миру", - сказал Прайс на брифинге."Вкус, вид, ощущение наших отношений с Москвой очень отличаются от того, что было на прошлой неделе и даже несколько дней назад", - добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, государственный департамент сша
Отношения России и США фундаментально изменились, заявили в Госдепе
Отношения России и США фундаментально изменились, заявил представитель Госдепа Прайс