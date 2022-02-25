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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ssha-1775186458.html
Отношения России и США фундаментально изменились, заявили в Госдепе
Отношения России и США фундаментально изменились, заявили в Госдепе - РИА Новости, 25.02.2022
Отношения России и США фундаментально изменились, заявили в Госдепе
Отношения РФ и США фундаментально изменились в свете операции на Украине, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T23:23
2022-02-25T23:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
россия
украина
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Отношения РФ и США фундаментально изменились в свете операции на Украине, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."Действия России, ненужная, неспровоцированная, жестокая кампания без необходимости фундаментально изменила отношения, которые у Москвы были не только с США, но и со странами по всему миру", - сказал Прайс на брифинге."Вкус, вид, ощущение наших отношений с Москвой очень отличаются от того, что было на прошлой неделе и даже несколько дней назад", - добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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2022
Давид Андриясов
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в мире, сша, россия, украина, государственный департамент сша
23:23 25.02.2022
 
Отношения России и США фундаментально изменились, заявили в Госдепе

Отношения России и США фундаментально изменились, заявил представитель Госдепа Прайс

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Отношения РФ и США фундаментально изменились в свете операции на Украине, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
"Действия России, ненужная, неспровоцированная, жестокая кампания без необходимости фундаментально изменила отношения, которые у Москвы были не только с США, но и со странами по всему миру", - сказал Прайс на брифинге.
"Вкус, вид, ощущение наших отношений с Москвой очень отличаются от того, что было на прошлой неделе и даже несколько дней назад", - добавил он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 23:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США пригрозили России новыми санкциями
Опубликовано: Давид Андриясов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАРоссияУкраинаГосударственный департамент США
 
 
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