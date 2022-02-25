https://ria.ru/20220225/ssha-1775186458.html

Отношения России и США фундаментально изменились, заявили в Госдепе

Отношения России и США фундаментально изменились, заявили в Госдепе - РИА Новости, 25.02.2022

Отношения России и США фундаментально изменились, заявили в Госдепе

Отношения РФ и США фундаментально изменились в свете операции на Украине, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T23:23

2022-02-25T23:23

2022-02-25T23:23

обострение ситуации в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Отношения РФ и США фундаментально изменились в свете операции на Украине, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."Действия России, ненужная, неспровоцированная, жестокая кампания без необходимости фундаментально изменила отношения, которые у Москвы были не только с США, но и со странами по всему миру", - сказал Прайс на брифинге."Вкус, вид, ощущение наших отношений с Москвой очень отличаются от того, что было на прошлой неделе и даже несколько дней назад", - добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775185671.html

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2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, сша, россия, украина, государственный департамент сша