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ВОЗ: мартовские инспекции по "Спутнику V" зависят от разрешения ООН
ВОЗ: мартовские инспекции по "Спутнику V" зависят от разрешения ООН - РИА Новости, 25.02.2022
ВОЗ: мартовские инспекции по "Спутнику V" зависят от разрешения ООН
Инспекции экспертов Всемирной организации здравоохранения по оценке производства российской вакцины "Спутник V", запланированные на март, будут зависеть от... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:43
2022-02-25T20:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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ЖЕНЕВА, 25 фев – РИА Новости. Инспекции экспертов Всемирной организации здравоохранения по оценке производства российской вакцины "Спутник V", запланированные на март, будут зависеть от разрешения службы безопасности ООН и развития ситуации в регионе, заявили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ на фоне проведения Россией военной операции по демилитаризации Украины."Инспекции на местах запланированы на март, но будут зависеть от разрешения службы безопасности ООН и развития ситуации в регионе", - сообщили в ВОЗ.Ранее ВОЗ заявляла о том, что инспекции, необходимые для сертификации "Спутник V" для применения ее в условиях чрезвычайной ситуации, должны были пройти в марте. После этого, согласно практике ВОЗ, потребовалось бы изучение полученных данных и принятие решения о сертификации вакцины.Россия подала первичные документы на сертификацию препарата в конце 2020 года. ВОЗ до сих пор не одобрила "Спутник V".
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коронавирус covid-19, воз
20:43 25.02.2022 (обновлено: 20:49 25.02.2022)
 
ВОЗ: мартовские инспекции по "Спутнику V" зависят от разрешения ООН

ВОЗ: мартовские инспекции по "Спутнику V" зависят от разрешения службы безопасности ООН

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ампула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
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ЖЕНЕВА, 25 фев – РИА Новости. Инспекции экспертов Всемирной организации здравоохранения по оценке производства российской вакцины "Спутник V", запланированные на март, будут зависеть от разрешения службы безопасности ООН и развития ситуации в регионе, заявили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ на фоне проведения Россией военной операции по демилитаризации Украины.
"Инспекции на местах запланированы на март, но будут зависеть от разрешения службы безопасности ООН и развития ситуации в регионе", - сообщили в ВОЗ.
Ранее ВОЗ заявляла о том, что инспекции, необходимые для сертификации "Спутник V" для применения ее в условиях чрезвычайной ситуации, должны были пройти в марте. После этого, согласно практике ВОЗ, потребовалось бы изучение полученных данных и принятие решения о сертификации вакцины.
Россия подала первичные документы на сертификацию препарата в конце 2020 года. ВОЗ до сих пор не одобрила "Спутник V".
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19 марта 2020, 14:44Инфографика
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Опубликовано: Давид Андриясов
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗ
 
 
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