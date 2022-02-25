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ВОЗ: мартовские инспекции по "Спутнику V" зависят от разрешения ООН
ВОЗ: мартовские инспекции по "Спутнику V" зависят от разрешения ООН - РИА Новости, 25.02.2022
ВОЗ: мартовские инспекции по "Спутнику V" зависят от разрешения ООН
Инспекции экспертов Всемирной организации здравоохранения по оценке производства российской вакцины "Спутник V", запланированные на март, будут зависеть от... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:43
2022-02-25T20:43
2022-02-25T20:49
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ЖЕНЕВА, 25 фев – РИА Новости. Инспекции экспертов Всемирной организации здравоохранения по оценке производства российской вакцины "Спутник V", запланированные на март, будут зависеть от разрешения службы безопасности ООН и развития ситуации в регионе, заявили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ на фоне проведения Россией военной операции по демилитаризации Украины."Инспекции на местах запланированы на март, но будут зависеть от разрешения службы безопасности ООН и развития ситуации в регионе", - сообщили в ВОЗ.Ранее ВОЗ заявляла о том, что инспекции, необходимые для сертификации "Спутник V" для применения ее в условиях чрезвычайной ситуации, должны были пройти в марте. После этого, согласно практике ВОЗ, потребовалось бы изучение полученных данных и принятие решения о сертификации вакцины.Россия подала первичные документы на сертификацию препарата в конце 2020 года. ВОЗ до сих пор не одобрила "Спутник V".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз
20:43 25.02.2022 (обновлено: 20:49 25.02.2022)
ВОЗ: мартовские инспекции по "Спутнику V" зависят от разрешения ООН
ВОЗ: мартовские инспекции по "Спутнику V" зависят от разрешения службы безопасности ООН
ЖЕНЕВА, 25 фев – РИА Новости. Инспекции экспертов Всемирной организации здравоохранения по оценке производства российской вакцины "Спутник V", запланированные на март, будут зависеть от разрешения службы безопасности ООН и развития ситуации в регионе, заявили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ на фоне проведения Россией военной операции по демилитаризации Украины.
"Инспекции на местах запланированы на март, но будут зависеть от разрешения службы безопасности ООН
и развития ситуации в регионе", - сообщили в ВОЗ
.
Ранее ВОЗ заявляла о том, что инспекции, необходимые для сертификации "Спутник V" для применения ее в условиях чрезвычайной ситуации, должны были пройти в марте. После этого, согласно практике ВОЗ, потребовалось бы изучение полученных данных и принятие решения о сертификации вакцины.
Россия
подала первичные документы на сертификацию препарата в конце 2020 года. ВОЗ до сих пор не одобрила "Спутник V".