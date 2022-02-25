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Матвиенко назвала спецоперацию единственным способом остановить войну

Матвиенко назвала спецоперацию единственным способом остановить войну - РИА Новости, 25.02.2022

Матвиенко назвала спецоперацию единственным способом остановить войну

Специальная военная операция России в отношении Украины - это единственный способ остановить развязанную Киевом братоубийственную войну, заявила спикер Совета... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T08:54

2022-02-25T08:54

2022-02-25T09:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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россия

валентина матвиенко

украина

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ДУШАНБЕ, 25 фев - РИА Новости. Специальная военная операция России в отношении Украины - это единственный способ остановить развязанную Киевом братоубийственную войну, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Россия объявила специальную военную операцию, чтобы понудить к миру Украину, остановить идущую активнейшим образом ее милитаризацию. Нам просто не оставили другого выбора. Да, это нелёгкий выбор, но это единственная возможность остановить братоубийственную войну, единственная возможность сохранить мир и жизни людей", - сказала она, выступая на межпарламентском форуме "Таджикистан -Россия: потенциал межрегионального сотрудничества".Спикер Совфеда напомнила, что Россия настойчиво призывала решить внутриукраинский конфликт на Донбассе политическими, дипломатическими средствами и переговорами, но нынешние украинские власти при поддержке западных покровителей выбрали другой путь."Они усилили вооруженные действия и в последнее время, к сожалению, активизировали обстрелы с применением тяжелой артиллерии, миномётов, гранатомётов и танков. Есть жертвы среди мирного населения. На территории ДНР и ЛНР постоянно работают диверсионные группы, совершаются теракты", - сказала Матвиенко.Она заявила, что идёт нагнетание международной напряженности, поиск "мифического внешнего врага", применение рычагов экономического давления, развязывание не только информационных, но и кровопролитных вооруженных конфликтов."Трагедия на востоке Украины, многочисленные жертвы среди мирных граждан из-за обстрелов вооруженными силами Украины Донецкой и Луганской республик (стали результатом) отказа Украины от мирного урегулирования ситуации в соответствии с минскими соглашениями все последние годы", - отметила спикер СФ.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, валентина матвиенко, украина, донбасс