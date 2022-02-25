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Псаки не ответила, будут ли США спасать Зеленского
Псаки не ответила, будут ли США спасать Зеленского - РИА Новости, 25.02.2022
Псаки не ответила, будут ли США спасать Зеленского
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала отвечать на брифинге на вопрос о том, будут ли США отправлять войска на Украину, чтобы вызволять Владимира... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T02:38
2022-02-25T02:38
в мире
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала отвечать на брифинге на вопрос о том, будут ли США отправлять войска на Украину, чтобы вызволять Владимира Зеленского, если его захватят или предадут суду.Журналист задал вопрос, отправит ли президент США Джо Байден американских военных спасать Зеленского, если он будет захвачен или предан показательному суду."Мы в контакте с президентом Зеленским, который является важным партнером. Мы поддерживаем его, он… президент Украины, но я не буду углубляться в подробности шагов в сфере обеспечения безопасности", - сказала Псаки.
https://ria.ru/20220225/status-1774932982.html
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в мире, сша, украина
02:38 25.02.2022
 
Псаки не ответила, будут ли США спасать Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Псаки не ответила, будут ли США спасать Зеленского

© AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала отвечать на брифинге на вопрос о том, будут ли США отправлять войска на Украину, чтобы вызволять Владимира Зеленского, если его захватят или предадут суду.
Журналист задал вопрос, отправит ли президент США Джо Байден американских военных спасать Зеленского, если он будет захвачен или предан показательному суду.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
02:27
Зеленский заявил, что не боится говорить о нейтральном статусе Украины
"Мы в контакте с президентом Зеленским, который является важным партнером. Мы поддерживаем его, он… президент Украины, но я не буду углубляться в подробности шагов в сфере обеспечения безопасности", - сказала Псаки.
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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