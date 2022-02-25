https://ria.ru/20220225/spasenie-1774933537.html
Псаки не ответила, будут ли США спасать Зеленского
Псаки не ответила, будут ли США спасать Зеленского - РИА Новости, 25.02.2022
Псаки не ответила, будут ли США спасать Зеленского
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала отвечать на брифинге на вопрос о том, будут ли США отправлять войска на Украину, чтобы вызволять Владимира... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T02:38
2022-02-25T02:38
2022-02-25T02:38
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала отвечать на брифинге на вопрос о том, будут ли США отправлять войска на Украину, чтобы вызволять Владимира Зеленского, если его захватят или предадут суду.Журналист задал вопрос, отправит ли президент США Джо Байден американских военных спасать Зеленского, если он будет захвачен или предан показательному суду."Мы в контакте с президентом Зеленским, который является важным партнером. Мы поддерживаем его, он… президент Украины, но я не буду углубляться в подробности шагов в сфере обеспечения безопасности", - сказала Псаки.
https://ria.ru/20220225/status-1774932982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
Псаки не ответила, будут ли США спасать Зеленского
Пресс-секретарь Белого дома Псаки не ответила, будут ли США спасать Зеленского