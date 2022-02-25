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Совкомбанк отреагировал на санкции США
Совкомбанк отреагировал на санкции США - РИА Новости, 25.02.2022
Совкомбанк отреагировал на санкции США
Реакция на возможное введение санкций против крупнейших финансовых институтов России прорабатывалась заранее во взаимодействии с ЦБ и Минфином, говорится в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T02:11
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экономика
совкомбанк
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Реакция на возможное введение санкций против крупнейших финансовых институтов России прорабатывалась заранее во взаимодействии с ЦБ и Минфином, говорится в заявлении Совкомбанка.Совкомбанк является одним из системообразующих банков России и третьим по размеру активов частным банком с устойчивым финансовым положением. "Банк обладает необходимым запасом по капиталу и ликвидности для преодоления негативного влияния санкционных ограничений", - добавили в кредитной организации.Банк, как и раньше будет в полном объёме и своевременно выполнять свои обязательства перед кредиторами и будет вырабатывать при необходимости индивидуальные решения для выполнения своих обязательств, указали в Совкомбанке.
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экономика, совкомбанк, россия, санкции в отношении россии
02:11 25.02.2022 (обновлено: 02:12 25.02.2022)
 
Совкомбанк отреагировал на санкции США

Совкомбанк: реакция на возможные санкции прорабатывалась заранее с участием ЦБ и Минфина

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСовкомбанк
Совкомбанк - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Совкомбанк
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Реакция на возможное введение санкций против крупнейших финансовых институтов России прорабатывалась заранее во взаимодействии с ЦБ и Минфином, говорится в заявлении Совкомбанка.
"Ситуация с возможным введением санкций против крупнейших российских финансовых институтов прорабатывалась нами заранее, и в этом процессе мы были в тесном взаимодействии с Банком России и министерством финансов Российской Федерации. Мы разработали несколько сценариев преодоления последствий введения санкций таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов и контрагентов", - сказано в сообщении.
Совкомбанк является одним из системообразующих банков России и третьим по размеру активов частным банком с устойчивым финансовым положением. "Банк обладает необходимым запасом по капиталу и ликвидности для преодоления негативного влияния санкционных ограничений", - добавили в кредитной организации.
Банк, как и раньше будет в полном объёме и своевременно выполнять свои обязательства перед кредиторами и будет вырабатывать при необходимости индивидуальные решения для выполнения своих обязательств, указали в Совкомбанке.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
01:38
ЦБ: клиенты попавших под санкции банков смогут получить валютные средства
Опубликовано: Максим Горбачев
 
ЭкономикаСовкомбанкРоссияСанкции в отношении России
 
 
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