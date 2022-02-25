https://ria.ru/20220225/sovkombank-1774932143.html

Совкомбанк отреагировал на санкции США

Совкомбанк отреагировал на санкции США - РИА Новости, 25.02.2022

Совкомбанк отреагировал на санкции США

Реакция на возможное введение санкций против крупнейших финансовых институтов России прорабатывалась заранее во взаимодействии с ЦБ и Минфином, говорится в... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T02:11

2022-02-25T02:11

2022-02-25T02:12

экономика

совкомбанк

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Реакция на возможное введение санкций против крупнейших финансовых институтов России прорабатывалась заранее во взаимодействии с ЦБ и Минфином, говорится в заявлении Совкомбанка.Совкомбанк является одним из системообразующих банков России и третьим по размеру активов частным банком с устойчивым финансовым положением. "Банк обладает необходимым запасом по капиталу и ликвидности для преодоления негативного влияния санкционных ограничений", - добавили в кредитной организации.Банк, как и раньше будет в полном объёме и своевременно выполнять свои обязательства перед кредиторами и будет вырабатывать при необходимости индивидуальные решения для выполнения своих обязательств, указали в Совкомбанке.

https://ria.ru/20220225/valyuta-1774930233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, совкомбанк, россия, санкции в отношении россии