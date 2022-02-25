https://ria.ru/20220225/sovbez-1774935060.html

СМИ: в конгрессе США предложили исключить Россию из Совбеза ООН

СМИ: в конгрессе США предложили исключить Россию из Совбеза ООН - РИА Новости, 25.02.2022

СМИ: в конгрессе США предложили исключить Россию из Совбеза ООН

Конгрессмены США разработали резолюцию с предложением исключить Россию из постоянных членов Совета безопасности ООН в свете специальной операции РФ по... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T03:28

2022-02-25T03:28

2022-02-25T03:29

в мире

владимир путин

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770362365_0:133:3070:1860_1920x0_80_0_0_3451a2b75b5488d6b4068a6cb6c536d1.jpg

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Конгрессмены США разработали резолюцию с предложением исключить Россию из постоянных членов Совета безопасности ООН в свете специальной операции РФ по демилитаризации Украины, сообщает портал Axios со ссылкой на черновик документа.Согласно документу, конгрессмены призывают ООН "принять незамедлительные действия, необходимые для внесения поправок в статью 23 устава ООН (о составе Совбеза - ред.) и исключить Российскую Федерацию из постоянных членов Совета безопасности ООН". В резолюции утверждается, что "вторжение" России на Украину и признание республик Донбасса "представляют прямую угрозу международному миру и безопасности" и "противоречат ее обязанностям и обязательствам как постоянного члена совбеза ООН".Как пишет портал, инициатива по разработке резолюции принадлежит члену комитета по международным делам палаты представителей конгресса США республиканке Клаудии Тенни, а также представителю от демократической партии США. Несколько членов конгресса уже публично высказались за поддержку резолюции.Согласно уставу ООН, для внесения в него поправок необходимо подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.Ранее стало известно, что в Верховной раде Украины появился проект постановления с просьбой исключить РФ "из состава ООН". Его текст пока не опубликован.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774923278.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, владимир путин, сша, россия