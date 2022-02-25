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Все соцобязательства в России полностью выполнят, пообещала Матвиенко
Все соцобязательства в России полностью выполнят, пообещала Матвиенко - РИА Новости, 25.02.2022
Все соцобязательства в России полностью выполнят, пообещала Матвиенко
Россия выполнит все взятые на себя социальные обязательства перед гражданами, несмотря на санкции, хотя какое-то время будет трудно, заявила спикер Совета... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:27
2022-02-25T12:53
санкции в отношении россии
общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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ДУШАНБЕ, 25 фев - РИА Новости. Россия выполнит все взятые на себя социальные обязательства перед гражданами, несмотря на санкции, хотя какое-то время будет трудно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мы понимаем, что действительно будут трудности, какое-то время будет непросто пережить… Но что бы ни произошло, что бы ни случилось, социальные обязательства государства, социальные гарантии населению будут безукоснительно выполняться. Поверьте, это твёрдое убеждение и президента, и правительства, и федерального собрания", - сказала Матвиенко журналистам.Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины вводят против России жесткие санкции. В том числе на Западе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT.
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санкции в отношении россии, общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
12:27 25.02.2022 (обновлено: 12:53 25.02.2022)
 
Все соцобязательства в России полностью выполнят, пообещала Матвиенко

Спикер СФ Матвиенко: все соцобязательства в России будут выполняться неукоснительно

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 25 фев - РИА Новости. Россия выполнит все взятые на себя социальные обязательства перед гражданами, несмотря на санкции, хотя какое-то время будет трудно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы понимаем, что действительно будут трудности, какое-то время будет непросто пережить… Но что бы ни произошло, что бы ни случилось, социальные обязательства государства, социальные гарантии населению будут безукоснительно выполняться. Поверьте, это твёрдое убеждение и президента, и правительства, и федерального собрания", - сказала Матвиенко журналистам.
Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины вводят против России жесткие санкции. В том числе на Западе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 02:53
РБК: Минтруд изменит порядок выдачи пособий по безработице
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Санкции в отношении РоссииОбществоРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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