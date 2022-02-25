https://ria.ru/20220225/sotsobyazatelstva-1775008070.html

Все соцобязательства в России полностью выполнят, пообещала Матвиенко

Все соцобязательства в России полностью выполнят, пообещала Матвиенко - РИА Новости, 25.02.2022

Все соцобязательства в России полностью выполнят, пообещала Матвиенко

Россия выполнит все взятые на себя социальные обязательства перед гражданами, несмотря на санкции, хотя какое-то время будет трудно, заявила спикер Совета... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:27

2022-02-25T12:27

2022-02-25T12:53

санкции в отношении россии

общество

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg

ДУШАНБЕ, 25 фев - РИА Новости. Россия выполнит все взятые на себя социальные обязательства перед гражданами, несмотря на санкции, хотя какое-то время будет трудно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мы понимаем, что действительно будут трудности, какое-то время будет непросто пережить… Но что бы ни произошло, что бы ни случилось, социальные обязательства государства, социальные гарантии населению будут безукоснительно выполняться. Поверьте, это твёрдое убеждение и президента, и правительства, и федерального собрания", - сказала Матвиенко журналистам.Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины вводят против России жесткие санкции. В том числе на Западе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT.

https://ria.ru/20220217/zakon-1773234996.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф