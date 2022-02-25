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В ГД предложили восстановить железнодорожное сообщение Крыма с Украиной

В ГД предложили восстановить железнодорожное сообщение Крыма с Украиной - РИА Новости, 25.02.2022

В ГД предложили восстановить железнодорожное сообщение Крыма с Украиной

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет вслед за возобновлением поставок днепровской воды предложил восстановить прерванное почти восемь лет... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T09:08

2022-02-25T09:08

2022-02-25T09:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

игорь конашенков

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херсон

донбасс

владимир путин

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет вслед за возобновлением поставок днепровской воды предложил восстановить прерванное почти восемь лет назад железнодорожное сообщение с Украиной.Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым."Сегодня необходимо ставить вопрос о возобновлении железнодорожного сообщения между Крымом и освобожденными от националистов регионами Украины. Транспортная блокада полуострова должна быть снята", - сказал РИА Новости Шеремет.Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Поезда, следовавшие в Крым, теперь останавливаются на станции Новоалексеевка (Херсонская область), не доезжая до границы с полуостровом. Украинская сторона заявила, что это вынужденная, но временная мера. Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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республика крым

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, игорь конашенков, москва, херсон, донбасс, владимир путин, республика крым