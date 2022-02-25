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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/snaryady-1775170064.html
ВСУ обстреляли Сигнальное и Кременец запрещенными снарядами, заявили в ДНР
ВСУ обстреляли Сигнальное и Кременец запрещенными снарядами, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022
ВСУ обстреляли Сигнальное и Кременец запрещенными снарядами, заявили в ДНР
Украинские войска выпустили 17 снарядов запрещенных минскими соглашениями калибров по населенным пунктам Сигнальное и Кременец, сообщает представительство ДНР в РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T21:20
2022-02-25T21:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
василий небензя
донецкая народная республика
россия
оон
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов запрещенных минскими соглашениями калибров по населенным пунктам Сигнальное и Кременец, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ. По направлению населенного пункта Сигнальное выпущено 12 мин калибром 120 мм; населенного пункта Кременец - пять снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/siloviki-1775168550.html
https://ria.ru/20220225/trofei-1775160001.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
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в мире, владимир путин, василий небензя, донецкая народная республика, россия, оон, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина
21:20 25.02.2022
 
ВСУ обстреляли Сигнальное и Кременец запрещенными снарядами, заявили в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Сигнальное и Кременец запрещенными снарядами

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва снаряда во дворе жилого дома
Последствия взрыва снаряда во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия взрыва снаряда во дворе жилого дома
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов запрещенных минскими соглашениями калибров по населенным пунктам Сигнальное и Кременец, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ. По направлению населенного пункта Сигнальное выпущено 12 мин калибром 120 мм; населенного пункта Кременец - пять снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 21:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные, не сложившие оружие, будут уничтожены, заявил Пушилин
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Игорь Конашенков о блокировании городов Сумы и Конотопа и военных трофеях
Вчера, 20:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны рассказали о захваченном на Украине трофейном оружии
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинВасилий НебензяДонецкая Народная РеспубликаРоссияООНЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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