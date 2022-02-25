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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/snaryady-1774926927.html
СК назвал число попаданий украинских снарядов по территории России
СК назвал число попаданий украинских снарядов по территории России - РИА Новости, 25.02.2022
СК назвал число попаданий украинских снарядов по территории России
Зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов из Украины по территории Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T00:51
2022-02-25T00:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
происшествия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов из Украины по территории Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.Подчеркивается, что выстрелы были произведены с участка, подконтрольного Украине.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
https://ria.ru/20220225/donbass-1774924824.html
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в мире, россия, украина, происшествия
00:51 25.02.2022
 
СК назвал число попаданий украинских снарядов по территории России

СК: по территории России зафиксировали не менее 14 попаданий украинских снарядов

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудники правоохранительных органов России на месте падения снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов России на месте падения снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудники правоохранительных органов России на месте падения снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов из Украины по территории Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.
"Сейчас зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области, в том числе разрушено помещение, используемое погрануправлением ФСБ России по Ростовской области. По данным фактам СК России возбуждены уголовные дела. Доложено о первых результатах расследования возбужденных за последнее время уголовных дел, в том числе об итогах осмотров мест происшествий и изъятых частей разорвавшихся украинских снарядов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что выстрелы были произведены с участка, подконтрольного Украине.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Сотрудники следственного комитета на месте попадания снаряда в жилой дом - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
00:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СК России: c 2014 года возбуждено 481 дело о событиях на Украине и Донбассе
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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