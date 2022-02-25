СК назвал число попаданий украинских снарядов по территории России
СК: по территории России зафиксировали не менее 14 попаданий украинских снарядов
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудники правоохранительных органов России на месте падения снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудники правоохранительных органов России на месте падения снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов из Украины по территории Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.
"Сейчас зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области, в том числе разрушено помещение, используемое погрануправлением ФСБ России по Ростовской области. По данным фактам СК России возбуждены уголовные дела. Доложено о первых результатах расследования возбужденных за последнее время уголовных дел, в том числе об итогах осмотров мест происшествий и изъятых частей разорвавшихся украинских снарядов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что выстрелы были произведены с участка, подконтрольного Украине.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Опубликовано: Максим Горбачев