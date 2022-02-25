В ДНР сообщили о попадании снаряда в трансформаторную подстанцию в Горловке
В ДНР сообщили о попадании снаряда в трансформаторную подстанцию в Горловке, ее обесточили
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР на западной окраине Донецка на линии соприкосновения
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Снаряд украинских военных попал в трансформаторную подстанцию Центральных очистных сооружений в Горловке в ДНР, объект обесточен, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной информации, в результате обстрела ВФУ н.п. Горловка зафиксировано прямое попадание в трансформаторную подстанцию, питающую Центральные очистные сооружения. На данный момент объект обесточен, персонал находится в укрытии", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Станислав Ванд