https://ria.ru/20220225/snaryad-1774990114.html

В ДНР сообщили о попадании снаряда в трансформаторную подстанцию в Горловке

В ДНР сообщили о попадании снаряда в трансформаторную подстанцию в Горловке - РИА Новости, 25.02.2022

В ДНР сообщили о попадании снаряда в трансформаторную подстанцию в Горловке

Снаряд украинских военных попал в трансформаторную подстанцию Центральных очистных сооружений в Горловке в ДНР, объект обесточен, сообщило представительство... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:28

2022-02-25T11:28

2022-02-25T11:28

обострение ситуации в днр и лнр

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горловка

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Снаряд украинских военных попал в трансформаторную подстанцию Центральных очистных сооружений в Горловке в ДНР, объект обесточен, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной информации, в результате обстрела ВФУ н.п. Горловка зафиксировано прямое попадание в трансформаторную подстанцию, питающую Центральные очистные сооружения. На данный момент объект обесточен, персонал находится в укрытии", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/obstrel-1774989098.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/gorlovka-1774979482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, россия, горловка, украина, ситуация в днр и лнр