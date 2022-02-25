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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/snaryad-1774990114.html
В ДНР сообщили о попадании снаряда в трансформаторную подстанцию в Горловке
В ДНР сообщили о попадании снаряда в трансформаторную подстанцию в Горловке - РИА Новости, 25.02.2022
В ДНР сообщили о попадании снаряда в трансформаторную подстанцию в Горловке
Снаряд украинских военных попал в трансформаторную подстанцию Центральных очистных сооружений в Горловке в ДНР, объект обесточен, сообщило представительство... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:28
2022-02-25T11:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
горловка
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Снаряд украинских военных попал в трансформаторную подстанцию Центральных очистных сооружений в Горловке в ДНР, объект обесточен, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной информации, в результате обстрела ВФУ н.п. Горловка зафиксировано прямое попадание в трансформаторную подстанцию, питающую Центральные очистные сооружения. На данный момент объект обесточен, персонал находится в укрытии", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/obstrel-1774989098.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/gorlovka-1774979482.html
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Станислав Ванд
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в мире, владимир путин, россия, горловка, украина, ситуация в днр и лнр
11:28 25.02.2022
 
В ДНР сообщили о попадании снаряда в трансформаторную подстанцию в Горловке

В ДНР сообщили о попадании снаряда в трансформаторную подстанцию в Горловке, ее обесточили

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР на западной окраине Донецка на линии соприкосновения
Боец Народной милиции ДНР на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Снаряд украинских военных попал в трансформаторную подстанцию Центральных очистных сооружений в Горловке в ДНР, объект обесточен, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной информации, в результате обстрела ВФУ н.п. Горловка зафиксировано прямое попадание в трансформаторную подстанцию, питающую Центральные очистные сооружения. На данный момент объект обесточен, персонал находится в укрытии", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 11:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кировском районе Донецка из-за обстрела со стороны ВСУ разрушился дом
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Снаряд ВСУ попал в горловскую школу, погибли учителя
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияГорловкаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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