https://ria.ru/20220225/slutskiy-1775179299.html

Слуцкий назвал Совет Европы придатком ЕС, работающим по шаблонам США

Слуцкий назвал Совет Европы придатком ЕС, работающим по шаблонам США - РИА Новости, 25.02.2022

Слуцкий назвал Совет Европы придатком ЕС, работающим по шаблонам США

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя приостановление прав России в Совете Европы, заявил, что организация превращается в... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T22:35

2022-02-25T22:35

2022-02-25T22:35

россия

евросоюз

совет европы

леонид слуцкий (политик)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/134679/07/1346790734_0:0:3772:2121_1920x0_80_0_0_363cb9dfb0c7e78d76f00a4b5213ac0a.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя приостановление прав России в Совете Европы, заявил, что организация превращается в "придаток" Евросоюза, работающий по шаблонам США.В заявлении Совета Европы сообщается, что права России в Совете Европы приостановлены, но это временная мера, РФ остается членом организации."Совет Европы из панъевропейской организации, к моему большому сожалению, превратился в придаток Евросоюза, работающий по американским меркам и шаблонам", - написал политик в своем Telegram-канале.Он также задался вопросом, где были разговоры о европейских ценностях, "когда речь шла о признании кровавого и абсолютно противоправного переворота на Украине в 2014 году" и добавил, что Москва каждый раз сталкивалась с "избирательным применением таких понятий как верховенство закона, права человека, демократия"."Лицемерие и двойные стандарты", - констатировал он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220225/chlenstvo-1775176337.html

https://ria.ru/20220225/vznos-1775148042.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, евросоюз, совет европы, леонид слуцкий (политик), в мире