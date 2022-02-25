Слуцкий назвал Совет Европы придатком ЕС, работающим по шаблонам США
Депутат Слуцкий: Совет Европы превратился в придаток ЕС, работающий по шаблонам США
Служащий поправляет флаг в здании Совета Европы в Брюсселе
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя приостановление прав России в Совете Европы, заявил, что организация превращается в "придаток" Евросоюза, работающий по шаблонам США.
В заявлении Совета Европы сообщается, что права России в Совете Европы приостановлены, но это временная мера, РФ остается членом организации.
"Совет Европы из панъевропейской организации, к моему большому сожалению, превратился в придаток Евросоюза, работающий по американским меркам и шаблонам", - написал политик в своем Telegram-канале.
Он также задался вопросом, где были разговоры о европейских ценностях, "когда речь шла о признании кровавого и абсолютно противоправного переворота на Украине в 2014 году" и добавил, что Москва каждый раз сталкивалась с "избирательным применением таких понятий как верховенство закона, права человека, демократия".
"Лицемерие и двойные стандарты", - констатировал он.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
Опубликовано: Наталья Макарова