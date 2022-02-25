https://ria.ru/20220225/siloviki-1775189307.html
Украинские силовики обстреляли Широкую Балку из БМП, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли Широкую Балку из БМП, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022
Украинские силовики обстреляли Широкую Балку из БМП, заявили в ДНР
Украинские войска выпустили 20 снарядов из БПМ по населенному пункту Широкая Балка, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-25T23:57
2022-02-25T23:57
2022-02-26T00:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов из БПМ по населенному пункту Широкая Балка, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ. По направлению населенного пункта Широкая Балка выпущено 20 снарядов из БМП-2", - говорится в сообщении представительства в Telegram.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр
23:57 25.02.2022 (обновлено: 00:04 26.02.2022)
Украинские силовики обстреляли Широкую Балку из БМП, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли Широкую Балку из БМП
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов из БПМ по населенному пункту Широкая Балка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ. По направлению населенного пункта Широкая Балка выпущено 20 снарядов из БМП-2", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Петр Попадюк