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Украинские военные, не сложившие оружие, будут уничтожены, заявил Пушилин
Украинские военные, не сложившие оружие, будут уничтожены, заявил Пушилин - РИА Новости, 25.02.2022
Украинские военные, не сложившие оружие, будут уничтожены, заявил Пушилин
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что те из украинских силовиков, которые не сложат оружие, будут уничтожены, и предупредил что у них... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T21:14
2022-02-25T21:14
2022-02-25T21:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что те из украинских силовиков, которые не сложат оружие, будут уничтожены, и предупредил что у них осталось мало времени принять решение.По его словам, увеличивается поток бывших украинских военных, которые добровольно сдались в плен."Предлагаю последовать их примеру всем военнослужащим ВФУ. Кто не сложит оружие - будет уничтожен. Времени на принятие верного решения осталось мало", - говорится в заявлении главы ДНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин
21:14 25.02.2022 (обновлено: 21:32 25.02.2022)
Украинские военные, не сложившие оружие, будут уничтожены, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин заявил, что украинские военные, не сложившие оружие, будут уничтожены