https://ria.ru/20220225/siloviki-1775168550.html

Украинские военные, не сложившие оружие, будут уничтожены, заявил Пушилин

Украинские военные, не сложившие оружие, будут уничтожены, заявил Пушилин - РИА Новости, 25.02.2022

Украинские военные, не сложившие оружие, будут уничтожены, заявил Пушилин

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что те из украинских силовиков, которые не сложат оружие, будут уничтожены, и предупредил что у них... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T21:14

2022-02-25T21:14

2022-02-25T21:32

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донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что те из украинских силовиков, которые не сложат оружие, будут уничтожены, и предупредил что у них осталось мало времени принять решение.По его словам, увеличивается поток бывших украинских военных, которые добровольно сдались в плен."Предлагаю последовать их примеру всем военнослужащим ВФУ. Кто не сложит оружие - будет уничтожен. Времени на принятие верного решения осталось мало", - говорится в заявлении главы ДНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин