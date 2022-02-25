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Шольц заявил о необходимости укрепления восточного фланга НАТО
Шольц заявил о необходимости укрепления восточного фланга НАТО - РИА Новости, 25.02.2022
Шольц заявил о необходимости укрепления восточного фланга НАТО
Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул необходимость укрепления восточного фланга НАТО, сообщила пресс-служба правительства ФРГ по итогам виртуального саммита... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:53
2022-02-25T20:53
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
германия
олаф шольц
нато
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул необходимость укрепления восточного фланга НАТО, сообщила пресс-служба правительства ФРГ по итогам виртуального саммита Североатлантического альянса."Федеральный канцлер Олаф Шольц подчеркнул сегодня на внеочередном виртуальном саммите НАТО необходимость после нападения России на Украину укрепить Восточный фланг НАТО и таким образом - принять во внимание потребности в безопасности партнёров в НАТО", - сообщила пресс-служба.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, германия, олаф шольц, нато
20:53 25.02.2022
 
Шольц заявил о необходимости укрепления восточного фланга НАТО

Канцлер Германии Шольц заявил о необходимости укрепления восточного фланга НАТО

© REUTERS / John Macdougall/ PoolКанцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / John Macdougall/ Pool
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул необходимость укрепления восточного фланга НАТО, сообщила пресс-служба правительства ФРГ по итогам виртуального саммита Североатлантического альянса.
"Федеральный канцлер Олаф Шольц подчеркнул сегодня на внеочередном виртуальном саммите НАТО необходимость после нападения России на Украину укрепить Восточный фланг НАТО и таким образом - принять во внимание потребности в безопасности партнёров в НАТО", - сообщила пресс-служба.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 20:21
НАТО призвала Россию немедленно прекратить спецоперацию в Донбассе
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 18:33
В Германии заявили об угрозе информационной безопасности из-за Украины
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассГерманияОлаф ШольцНАТО
 
 
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