https://ria.ru/20220225/shakhta-1774961988.html

Спасатели установили связь с тремя рабочими на шахте Обуховская

Спасатели установили связь с тремя рабочими на шахте Обуховская - РИА Новости, 25.02.2022

Спасатели установили связь с тремя рабочими на шахте Обуховская

Связь установлена с тремя рабочими, которые оказались под завалами шахты Обуховская в Ростовской области, они живы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T09:52

2022-02-25T09:52

2022-02-25T10:23

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Связь установлена с тремя рабочими, которые оказались под завалами шахты Обуховская в Ростовской области, они живы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Горная порода обрушилась в пятницу в шахте "Обуховская" в Ростовской области, под завалами могут находиться трое рабочих. Туда направлены более 30 спасателей."Ведётся спасательная операция: трое работников живы, связь с ними установлена", - сказал представитель ГУМЧС.К спасательной операции привлечены пять единиц техники и 31 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/shakhta-1774967684.html

https://ria.ru/20220225/spasateli-1774961536.html

ростовская область

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростовская область