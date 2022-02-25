https://ria.ru/20220225/shakhta-1774961988.html
Спасатели установили связь с тремя рабочими на шахте Обуховская
Спасатели установили связь с тремя рабочими на шахте Обуховская - РИА Новости, 25.02.2022
Спасатели установили связь с тремя рабочими на шахте Обуховская
Связь установлена с тремя рабочими, которые оказались под завалами шахты Обуховская в Ростовской области, они живы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:52
2022-02-25T09:52
2022-02-25T10:23
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Связь установлена с тремя рабочими, которые оказались под завалами шахты Обуховская в Ростовской области, они живы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Горная порода обрушилась в пятницу в шахте "Обуховская" в Ростовской области, под завалами могут находиться трое рабочих. Туда направлены более 30 спасателей."Ведётся спасательная операция: трое работников живы, связь с ними установлена", - сказал представитель ГУМЧС.К спасательной операции привлечены пять единиц техники и 31 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/shakhta-1774967684.html
https://ria.ru/20220225/spasateli-1774961536.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ростовская область
09:52 25.02.2022 (обновлено: 10:23 25.02.2022)
Спасатели установили связь с тремя рабочими на шахте Обуховская
Спасатели установили связь с тремя рабочими на шахте Обуховская, где произошло обрушение