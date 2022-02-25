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Спасатели установили связь с тремя рабочими на шахте Обуховская
Спасатели установили связь с тремя рабочими на шахте Обуховская - РИА Новости, 25.02.2022
Спасатели установили связь с тремя рабочими на шахте Обуховская
Связь установлена с тремя рабочими, которые оказались под завалами шахты Обуховская в Ростовской области, они живы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:52
2022-02-25T10:23
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Связь установлена с тремя рабочими, которые оказались под завалами шахты Обуховская в Ростовской области, они живы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Горная порода обрушилась в пятницу в шахте "Обуховская" в Ростовской области, под завалами могут находиться трое рабочих. Туда направлены более 30 спасателей."Ведётся спасательная операция: трое работников живы, связь с ними установлена", - сказал представитель ГУМЧС.К спасательной операции привлечены пять единиц техники и 31 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/shakhta-1774967684.html
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Дарья Буймова
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происшествия, ростовская область
09:52 25.02.2022 (обновлено: 10:23 25.02.2022)
 
Спасатели установили связь с тремя рабочими на шахте Обуховская

Спасатели установили связь с тремя рабочими на шахте Обуховская, где произошло обрушение

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Связь установлена с тремя рабочими, которые оказались под завалами шахты Обуховская в Ростовской области, они живы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Горная порода обрушилась в пятницу в шахте "Обуховская" в Ростовской области, под завалами могут находиться трое рабочих. Туда направлены более 30 спасателей.
Передача 20-ти новых автомобилей скорой медицинской помощи для работы в сельских поселениях и малых городах Свердловской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 10:14В России
На шахте в Ростовской области произошел обвал горной породы
"Ведётся спасательная операция: трое работников живы, связь с ними установлена", - сказал представитель ГУМЧС.
К спасательной операции привлечены пять единиц техники и 31 человек.
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 09:50
На шахту под Ростовом, где произошло обрушение, направили спасателей
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ПроисшествияРостовская область
 
 
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