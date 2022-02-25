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На шахте в Ростовской области обрушилась горная порода
На шахте в Ростовской области обрушилась горная порода - РИА Новости, 25.02.2022
На шахте в Ростовской области обрушилась горная порода
Горная порода обрушилась в шахте "Обуховская" в Ростовской области, под завалами находятся трое рабочих, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:33
2022-02-25T10:49
происшествия
ростовская область
зверево
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Горная порода обрушилась в шахте "Обуховская" в Ростовской области, под завалами находятся трое рабочих, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате обрушения породы в шахте "Обуховская" в городе Зверево на глубине порядка 550 метров под завалами, по предварительным данным, находятся трое горнорабочих", — сказал собеседник агентства.Они живы и вышли на связь.В региональном управлении МЧС уточнили, что к операции привлекли 31 человека и пять единиц техники.
https://ria.ru/20220224/samolet-1774908471.html
ростовская область
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происшествия, ростовская область, зверево
09:33 25.02.2022 (обновлено: 10:49 25.02.2022)
 
На шахте в Ростовской области обрушилась горная порода

На шахте в Ростовской области обрушилась горная порода, под завалами могут быть рабочие

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Горная порода обрушилась в шахте "Обуховская" в Ростовской области, под завалами находятся трое рабочих, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате обрушения породы в шахте "Обуховская" в городе Зверево на глубине порядка 550 метров под завалами, по предварительным данным, находятся трое горнорабочих", — сказал собеседник агентства.
Они живы и вышли на связь.
В региональном управлении МЧС уточнили, что к операции привлекли 31 человека и пять единиц техники.
Военно-транспортный самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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Опубликовано: Влада Копылова
 
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