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На шахте в Ростовской области обрушилась горная порода
На шахте в Ростовской области обрушилась горная порода - РИА Новости, 25.02.2022
На шахте в Ростовской области обрушилась горная порода
Горная порода обрушилась в шахте "Обуховская" в Ростовской области, под завалами находятся трое рабочих, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:33
2022-02-25T09:33
2022-02-25T10:49
происшествия
ростовская область
зверево
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Горная порода обрушилась в шахте "Обуховская" в Ростовской области, под завалами находятся трое рабочих, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате обрушения породы в шахте "Обуховская" в городе Зверево на глубине порядка 550 метров под завалами, по предварительным данным, находятся трое горнорабочих", — сказал собеседник агентства.Они живы и вышли на связь.В региональном управлении МЧС уточнили, что к операции привлекли 31 человека и пять единиц техники.
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ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, зверево
09:33 25.02.2022 (обновлено: 10:49 25.02.2022)
На шахте в Ростовской области обрушилась горная порода
На шахте в Ростовской области обрушилась горная порода, под завалами могут быть рабочие