https://ria.ru/20220225/shakhta-1774958326.html

На шахте в Ростовской области обрушилась горная порода

На шахте в Ростовской области обрушилась горная порода - РИА Новости, 25.02.2022

На шахте в Ростовской области обрушилась горная порода

Горная порода обрушилась в шахте "Обуховская" в Ростовской области, под завалами находятся трое рабочих, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T09:33

2022-02-25T09:33

2022-02-25T10:49

происшествия

ростовская область

зверево

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Горная порода обрушилась в шахте "Обуховская" в Ростовской области, под завалами находятся трое рабочих, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате обрушения породы в шахте "Обуховская" в городе Зверево на глубине порядка 550 метров под завалами, по предварительным данным, находятся трое горнорабочих", — сказал собеседник агентства.Они живы и вышли на связь.В региональном управлении МЧС уточнили, что к операции привлекли 31 человека и пять единиц техники.

https://ria.ru/20220224/samolet-1774908471.html

ростовская область

зверево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ростовская область, зверево