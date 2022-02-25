https://ria.ru/20220225/serialy-1774850618.html

Новая версия "Содержанок" и Бондарчук в провинции. Премьеры сериалов

Новая версия "Содержанок" и Бондарчук в провинции. Премьеры сериалов - РИА Новости, 25.02.2022

Новая версия "Содержанок" и Бондарчук в провинции. Премьеры сериалов

Новые российские сериалы — комедии, драмы и триллеры. В очередном сезоне "Года культуры" Федор Бондарчук опять хитрит, "The Телки" становятся комбинацией... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T08:00

2022-02-25T08:00

2022-02-25T08:07

федор бондарчук

культура

паулина андреева

петр федоров

милош бикович

валерия гай германика (дудинская)

мария голубкина

алексей агранович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774836236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_401a0b0d9ef1872e67d0c1ce86782041.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Новые российские сериалы — комедии, драмы и триллеры. В очередном сезоне "Года культуры" Федор Бондарчук опять хитрит, "The Телки" становятся комбинацией "Содержанок" и "Исчезнувшей", а Гай Германика рассказывает об "Обоюдном согласии". Какие проекты смотреть и почему — в материале РИА Новости.Бондарчук снова в делеЧиновник Виктор Сычев (Федор Бондарчук) во втором сезоне "Года культуры" возвращается в Верхнеямск. Но теперь это не наказание, а испытательный срок перед повышением.Зрителей ждут все те же герои. Сычев будет не только хитрить и проворачивать дела, но и разбираться в отношениях с Софьей Белозеровой, сотрудницей местного университета. А это непросто, тем более что у Сычева появился соперник — личный помощник Софьи Никита (Петр Федоров). Обаятельный адепт йоги, ЗОЖа и миндального латте очаровал девушку, и она к нему во всем прислушивается.Сычева это выводит из себя, ведь парочка мешает ему выполнить задание: провести международный филологический форум так, как он сам распланировал.Параллельно собственные драмы будет решать помощник Сычева — исполнительный Стасик (Риналь Мухаметов). К роли преподавателя Марины вернулась Ольга Медынич, а ректора Льва Наумовича все так же играет Александр Лыков.Бондарчук признавался, что не хотел делать героя стопроцентным "самодуром и однокрасочным дуроплясом". И у него получилось: Сычев по-своему откровенен с Софьей и проявляет более человечные эмоции по отношению к Стасику (зачастую в комичном виде). При этом дерзких интриг не становится меньше, что делает историю еще ироничнее и смешнее.Пока что главный минус второго сезона — чересчур короткие серии (по 20-25 минут). Смена сцен и событий напоминает калейдоскоп, действие одновременно развивается в разных направлениях. Это временами не дает сосредоточиться и иногда разбивает канву повествования. Но создатели обещают за 16 серий разрешить все любовные треугольники и рассказать, как Сычев все же проведет филологический форум.Сериал выходит в онлайн-кинотеатре Premier, позднее его покажут на ТНТ.Women power"The Телки" сняты по одноименной книге Сергея Минаева о мужчине, который всю жизнь пользовался женщинами ради собственной выгоды, но карма его настигла. В сериале акценты изменили — и получился восьмисерийный триллер, куда вплетены мотивы фильма "Исчезнувшая", а интриги добавляют сильные женские персонажи.Главный герой Андрей (Милош Бикович), руководитель PR-агентства, успехом и выгодными сделками обязан исключительно женщинам. Жене (Оксана Акиньшина), потенциальному инвестору (Виктория Толстоганова), партнерше по бизнесу (Любовь Аксенова). Он не склонен к рефлексии и получает все что хочет любыми путями, пользуясь обходительностью и очарованием. Но накануне выигрыша в многомиллионном тендере его планы рушатся из-за слитой в сеть видеозаписи.Сперва кажется, что "The Телки" — своеобразные наследницы сериала "Содержанки". Множество откровенных сцен в роскошных лофтах, эффектные проезды блестящих машин на узнаваемом фоне центральных столичных улиц. Основное отличие вот в чем: главный герой вроде бы Андрей, но со временем "на сцену" выходят героини, женщины, которых он использовал. И выясняется, что у каждой есть причина отомстить ловеласу.С первой серии интереснее всего следить за линией Андрея и его партнера по бизнесу в исполнении Любови Аксеновой. Их интимное взаимодействие остается за кадром, но динамика и эмоциональные сцены выглядят многообещающе.В неожиданных амплуа выступают Паулина Андреева, Алексей Кравченко, Артем Ткаченко, Влад Соколовский.Сериал выходит на more.tv и Wink.Борьба за справедливостьНовый сериал провокационного режиссера — психологическая драма "Обоюдное согласие" Валерии Гай Германики.Главная героиня — учительница русского языка и литературы Анна (Светлана Иванова). Вместе с друзьями она проводит время на вечеринке на яхте. Утром, пока остальные спят, сбегает и отправляется в полицию. Перед стражами порядка она предстает босиком, с синяками и ссадинами на теле. И пишет заявление об изнасиловании. Главные подозреваемые — ее друзья с яхты.Один из следователей, услышав имена подозреваемых, не принимает заявление и уговаривает девушку его не подавать. Но другой полицейский, которому скоро на пенсию, берется за дело.События сериала показывают в двух временных промежутках: в настоящем — от утра, когда Анна поехала в полицию, — и в прошлом героини.Авторы поднимают важную тему сексуализированного насилия, показывают, как люди видят жертв, как к ним относятся: с презрением или пониманием. Важен и аспект психологической реабилитации пострадавших. Создатели сериалы напоминают: по статистике лишь десять процентов жертв обращаются в полицию, потому что боятся общественного осуждения или обвинений в клевете.Главные роли исполнили Светлана Иванова, Анна Снаткина, Алла Михеева, Шамиль Хаматов, Мария Голубкина.Премьера сериала запланирована на 6 марта в онлайн-кинотеатре Kion.Жанна д’Арк в мире адвокатовЕще один проект, затрагивающий вопросы возмездия и защиты жертв, — второй сезон детективной драмы "Заступники" Владимира Котта об адвокате Нине Метлицкой. Действие происходит в СССР 1960-х . Главная героиня Нина переходит из юридической консультации в дальнем Подмосковье в самое сильное адвокатское бюро страны. Но это лишь начало истории: ей предстоит столкнуться с непростыми делами и личными дилеммами.Исполнительница главной роли Марина Ворожищева называет Нину эмпатичной натурой, своеобразной Жанной д’Арк адвокатского мира. Интересно смотреть, как она внутренне меняется, проходя путь от новичка до мастера своего дела.Ключевых персонажей сыграли Кирилл Гребенщиков, Никита Тарасов, Виктория Верберг.Сериал представлен в онлайн-кинотеатре IVI и в онлайн-кинотеатре Первого канала — Кино1ТВ.Детектив с исчезновениемПроект "Власть" расскажет о девяти девушках, которые отправляются на съемки клипа и пропадают. С родственниками связывается неизвестный мужчина и требует выкуп. Деньги собраны, однако похититель перестает отвечать.Режиссер Алексей Красовский известен тем, что помещает героев в одну локацию, где и происходят события. Сериал не стал исключением: в большинстве эпизодов в кадре не более двух героев, а все происходящее умещается в одном пространстве.Сериал состоит из десяти эпизодов, хронометраж которых 15-20 минут."Власть" будет представлена с 3 марта на Okko.

https://ria.ru/20220215/kino-1772775088.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

федор бондарчук, паулина андреева, петр федоров, милош бикович, валерия гай германика (дудинская), мария голубкина, алексей агранович, виктория толстоганова, оксана акиньшина, алексей кравченко (актер), влад соколовский, кино и сериалы, знаменитости, владимир котт, что посмотреть