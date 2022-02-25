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Культура
https://ria.ru/20220225/serialy-1774850618.html
Новая версия "Содержанок" и Бондарчук в провинции. Премьеры сериалов
Новая версия "Содержанок" и Бондарчук в провинции. Премьеры сериалов - РИА Новости, 25.02.2022
Новая версия "Содержанок" и Бондарчук в провинции. Премьеры сериалов
Новые российские сериалы — комедии, драмы и триллеры. В очередном сезоне "Года культуры" Федор Бондарчук опять хитрит, "The Телки" становятся комбинацией... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T08:00
2022-02-25T08:07
федор бондарчук
культура
паулина андреева
петр федоров
милош бикович
валерия гай германика (дудинская)
мария голубкина
алексей агранович
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Новые российские сериалы — комедии, драмы и триллеры. В очередном сезоне "Года культуры" Федор Бондарчук опять хитрит, "The Телки" становятся комбинацией "Содержанок" и "Исчезнувшей", а Гай Германика рассказывает об "Обоюдном согласии". Какие проекты смотреть и почему — в материале РИА Новости.Бондарчук снова в делеЧиновник Виктор Сычев (Федор Бондарчук) во втором сезоне "Года культуры" возвращается в Верхнеямск. Но теперь это не наказание, а испытательный срок перед повышением.Зрителей ждут все те же герои. Сычев будет не только хитрить и проворачивать дела, но и разбираться в отношениях с Софьей Белозеровой, сотрудницей местного университета. А это непросто, тем более что у Сычева появился соперник — личный помощник Софьи Никита (Петр Федоров). Обаятельный адепт йоги, ЗОЖа и миндального латте очаровал девушку, и она к нему во всем прислушивается.Сычева это выводит из себя, ведь парочка мешает ему выполнить задание: провести международный филологический форум так, как он сам распланировал.Параллельно собственные драмы будет решать помощник Сычева — исполнительный Стасик (Риналь Мухаметов). К роли преподавателя Марины вернулась Ольга Медынич, а ректора Льва Наумовича все так же играет Александр Лыков.Бондарчук признавался, что не хотел делать героя стопроцентным "самодуром и однокрасочным дуроплясом". И у него получилось: Сычев по-своему откровенен с Софьей и проявляет более человечные эмоции по отношению к Стасику (зачастую в комичном виде). При этом дерзких интриг не становится меньше, что делает историю еще ироничнее и смешнее.Пока что главный минус второго сезона — чересчур короткие серии (по 20-25 минут). Смена сцен и событий напоминает калейдоскоп, действие одновременно развивается в разных направлениях. Это временами не дает сосредоточиться и иногда разбивает канву повествования. Но создатели обещают за 16 серий разрешить все любовные треугольники и рассказать, как Сычев все же проведет филологический форум.Сериал выходит в онлайн-кинотеатре Premier, позднее его покажут на ТНТ.Women power"The Телки" сняты по одноименной книге Сергея Минаева о мужчине, который всю жизнь пользовался женщинами ради собственной выгоды, но карма его настигла. В сериале акценты изменили — и получился восьмисерийный триллер, куда вплетены мотивы фильма "Исчезнувшая", а интриги добавляют сильные женские персонажи.Главный герой Андрей (Милош Бикович), руководитель PR-агентства, успехом и выгодными сделками обязан исключительно женщинам. Жене (Оксана Акиньшина), потенциальному инвестору (Виктория Толстоганова), партнерше по бизнесу (Любовь Аксенова). Он не склонен к рефлексии и получает все что хочет любыми путями, пользуясь обходительностью и очарованием. Но накануне выигрыша в многомиллионном тендере его планы рушатся из-за слитой в сеть видеозаписи.Сперва кажется, что "The Телки" — своеобразные наследницы сериала "Содержанки". Множество откровенных сцен в роскошных лофтах, эффектные проезды блестящих машин на узнаваемом фоне центральных столичных улиц. Основное отличие вот в чем: главный герой вроде бы Андрей, но со временем "на сцену" выходят героини, женщины, которых он использовал. И выясняется, что у каждой есть причина отомстить ловеласу.С первой серии интереснее всего следить за линией Андрея и его партнера по бизнесу в исполнении Любови Аксеновой. Их интимное взаимодействие остается за кадром, но динамика и эмоциональные сцены выглядят многообещающе.В неожиданных амплуа выступают Паулина Андреева, Алексей Кравченко, Артем Ткаченко, Влад Соколовский.Сериал выходит на more.tv и Wink.Борьба за справедливостьНовый сериал провокационного режиссера — психологическая драма "Обоюдное согласие" Валерии Гай Германики.Главная героиня — учительница русского языка и литературы Анна (Светлана Иванова). Вместе с друзьями она проводит время на вечеринке на яхте. Утром, пока остальные спят, сбегает и отправляется в полицию. Перед стражами порядка она предстает босиком, с синяками и ссадинами на теле. И пишет заявление об изнасиловании. Главные подозреваемые — ее друзья с яхты.Один из следователей, услышав имена подозреваемых, не принимает заявление и уговаривает девушку его не подавать. Но другой полицейский, которому скоро на пенсию, берется за дело.События сериала показывают в двух временных промежутках: в настоящем — от утра, когда Анна поехала в полицию, — и в прошлом героини.Авторы поднимают важную тему сексуализированного насилия, показывают, как люди видят жертв, как к ним относятся: с презрением или пониманием. Важен и аспект психологической реабилитации пострадавших. Создатели сериалы напоминают: по статистике лишь десять процентов жертв обращаются в полицию, потому что боятся общественного осуждения или обвинений в клевете.Главные роли исполнили Светлана Иванова, Анна Снаткина, Алла Михеева, Шамиль Хаматов, Мария Голубкина.Премьера сериала запланирована на 6 марта в онлайн-кинотеатре Kion.Жанна д’Арк в мире адвокатовЕще один проект, затрагивающий вопросы возмездия и защиты жертв, — второй сезон детективной драмы "Заступники" Владимира Котта об адвокате Нине Метлицкой. Действие происходит в СССР 1960-х . Главная героиня Нина переходит из юридической консультации в дальнем Подмосковье в самое сильное адвокатское бюро страны. Но это лишь начало истории: ей предстоит столкнуться с непростыми делами и личными дилеммами.Исполнительница главной роли Марина Ворожищева называет Нину эмпатичной натурой, своеобразной Жанной д’Арк адвокатского мира. Интересно смотреть, как она внутренне меняется, проходя путь от новичка до мастера своего дела.Ключевых персонажей сыграли Кирилл Гребенщиков, Никита Тарасов, Виктория Верберг.Сериал представлен в онлайн-кинотеатре IVI и в онлайн-кинотеатре Первого канала — Кино1ТВ.Детектив с исчезновениемПроект "Власть" расскажет о девяти девушках, которые отправляются на съемки клипа и пропадают. С родственниками связывается неизвестный мужчина и требует выкуп. Деньги собраны, однако похититель перестает отвечать.Режиссер Алексей Красовский известен тем, что помещает героев в одну локацию, где и происходят события. Сериал не стал исключением: в большинстве эпизодов в кадре не более двух героев, а все происходящее умещается в одном пространстве.Сериал состоит из десяти эпизодов, хронометраж которых 15-20 минут."Власть" будет представлена с 3 марта на Okko.
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Анна Нехаева
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федор бондарчук, паулина андреева, петр федоров, милош бикович, валерия гай германика (дудинская), мария голубкина, алексей агранович, виктория толстоганова, оксана акиньшина, алексей кравченко (актер), влад соколовский, кино и сериалы, знаменитости, владимир котт, что посмотреть
08:00 25.02.2022 (обновлено: 08:07 25.02.2022)
 

Новая версия "Содержанок" и Бондарчук в провинции. Премьеры сериалов

© Предоставлено KionКадр из сериала "Обоюдное согласие"
Кадр из сериала Обоюдное согласие
© Предоставлено Kion
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Новые российские сериалы — комедии, драмы и триллеры. В очередном сезоне "Года культуры" Федор Бондарчук опять хитрит, "The Телки" становятся комбинацией "Содержанок" и "Исчезнувшей", а Гай Германика рассказывает об "Обоюдном согласии". Какие проекты смотреть и почему — в материале РИА Новости.

Бондарчук снова в деле

Чиновник Виктор Сычев (Федор Бондарчук) во втором сезоне "Года культуры" возвращается в Верхнеямск. Но теперь это не наказание, а испытательный срок перед повышением.
Зрителей ждут все те же герои. Сычев будет не только хитрить и проворачивать дела, но и разбираться в отношениях с Софьей Белозеровой, сотрудницей местного университета. А это непросто, тем более что у Сычева появился соперник — личный помощник Софьи Никита (Петр Федоров). Обаятельный адепт йоги, ЗОЖа и миндального латте очаровал девушку, и она к нему во всем прислушивается.
© Предоставлено компанией PremierКадр из сериала "Год культуры"
Кадр из сериала Год культуры
© Предоставлено компанией Premier
Кадр из сериала "Год культуры"
Сычева это выводит из себя, ведь парочка мешает ему выполнить задание: провести международный филологический форум так, как он сам распланировал.
Параллельно собственные драмы будет решать помощник Сычева — исполнительный Стасик (Риналь Мухаметов). К роли преподавателя Марины вернулась Ольга Медынич, а ректора Льва Наумовича все так же играет Александр Лыков.
© Предоставлено компанией PremierКадр из сериала "Год культуры"
Кадр из сериала Год культуры
1 из 4
Кадр из сериала "Год культуры"
© Предоставлено компанией Premier
© Предоставлено компанией Premier

Сцена из сериала "Год культуры"

Кадр из сериала Год культуры
2 из 4

Сцена из сериала "Год культуры"

© Предоставлено компанией Premier
© Предоставлено компанией Premier

Фрагмент из сериала "Год культуры"

Кадр из сериала Год культуры
3 из 4

Фрагмент из сериала "Год культуры"

© Предоставлено компанией Premier
© Предоставлено компанией PremierКадр из сериала "Год культуры"
Кадр из сериала Год культуры
4 из 4
Кадр из сериала "Год культуры"
© Предоставлено компанией Premier
1 из 4
Кадр из сериала "Год культуры"
© Предоставлено компанией Premier
2 из 4

Сцена из сериала "Год культуры"

© Предоставлено компанией Premier
3 из 4

Фрагмент из сериала "Год культуры"

© Предоставлено компанией Premier
4 из 4
Кадр из сериала "Год культуры"
© Предоставлено компанией Premier
Бондарчук признавался, что не хотел делать героя стопроцентным "самодуром и однокрасочным дуроплясом". И у него получилось: Сычев по-своему откровенен с Софьей и проявляет более человечные эмоции по отношению к Стасику (зачастую в комичном виде). При этом дерзких интриг не становится меньше, что делает историю еще ироничнее и смешнее.
© Предоставлено компанией PremierФедор Бондарчук в сериале "Год культуры"
Кадр из сериала Год культуры
© Предоставлено компанией Premier
Федор Бондарчук в сериале "Год культуры"
Пока что главный минус второго сезона — чересчур короткие серии (по 20-25 минут). Смена сцен и событий напоминает калейдоскоп, действие одновременно развивается в разных направлениях. Это временами не дает сосредоточиться и иногда разбивает канву повествования. Но создатели обещают за 16 серий разрешить все любовные треугольники и рассказать, как Сычев все же проведет филологический форум.
Сериал выходит в онлайн-кинотеатре Premier, позднее его покажут на ТНТ.
© Предоставлено компанией PremierКадр из сериала "Год культуры"
Кадр из сериала Год культуры
© Предоставлено компанией Premier
Кадр из сериала "Год культуры"

Women power

"The Телки" сняты по одноименной книге Сергея Минаева о мужчине, который всю жизнь пользовался женщинами ради собственной выгоды, но карма его настигла. В сериале акценты изменили — и получился восьмисерийный триллер, куда вплетены мотивы фильма "Исчезнувшая", а интриги добавляют сильные женские персонажи.
© Фото предоставлено more.tvСъемки сериала "‎The Телки"
Съемки сериала ‎The Телки
© Фото предоставлено more.tv
Съемки сериала "‎The Телки"
Главный герой Андрей (Милош Бикович), руководитель PR-агентства, успехом и выгодными сделками обязан исключительно женщинам. Жене (Оксана Акиньшина), потенциальному инвестору (Виктория Толстоганова), партнерше по бизнесу (Любовь Аксенова). Он не склонен к рефлексии и получает все что хочет любыми путями, пользуясь обходительностью и очарованием. Но накануне выигрыша в многомиллионном тендере его планы рушатся из-за слитой в сеть видеозаписи.
© Фото предоставлено more.tvПаулина Андреева и Милош Бикович на съемках сериала "‎The Телки"
Съемки сериала ‎The Телки
© Фото предоставлено more.tv
Паулина Андреева и Милош Бикович на съемках сериала "‎The Телки"
Сперва кажется, что "The Телки" — своеобразные наследницы сериала "Содержанки". Множество откровенных сцен в роскошных лофтах, эффектные проезды блестящих машин на узнаваемом фоне центральных столичных улиц. Основное отличие вот в чем: главный герой вроде бы Андрей, но со временем "на сцену" выходят героини, женщины, которых он использовал. И выясняется, что у каждой есть причина отомстить ловеласу.
© Фото предоставлено more.tv

Милош Бикович и Виктория Толстоганова на съемках сериала "‎The Телки"

Съемки сериала ‎The Телки
1 из 3

Милош Бикович и Виктория Толстоганова на съемках сериала "‎The Телки"

© Фото предоставлено more.tv
© Фото предоставлено more.tv

Милош Бикович и Алексей Агранович в сериале "‎The Телки"

Съемки сериала ‎The Телки
2 из 3

Милош Бикович и Алексей Агранович в сериале "‎The Телки"

© Фото предоставлено more.tv
© Фото предоставлено more.tv

Милош Бикович и Оксана Акиньшина в сериале "‎The Телки"

Съемки сериала ‎The Телки
3 из 3

Милош Бикович и Оксана Акиньшина в сериале "‎The Телки"

© Фото предоставлено more.tv
1 из 3

Милош Бикович и Виктория Толстоганова на съемках сериала "‎The Телки"

© Фото предоставлено more.tv
2 из 3

Милош Бикович и Алексей Агранович в сериале "‎The Телки"

© Фото предоставлено more.tv
3 из 3

Милош Бикович и Оксана Акиньшина в сериале "‎The Телки"

© Фото предоставлено more.tv
С первой серии интереснее всего следить за линией Андрея и его партнера по бизнесу в исполнении Любови Аксеновой. Их интимное взаимодействие остается за кадром, но динамика и эмоциональные сцены выглядят многообещающе.
В неожиданных амплуа выступают Паулина Андреева, Алексей Кравченко, Артем Ткаченко, Влад Соколовский.
Сериал выходит на more.tv и Wink.
© Фото предоставлено more.tvСъемки сериала "‎The Телки"
Съемки сериала ‎The Телки
© Фото предоставлено more.tv
Съемки сериала "‎The Телки"

Борьба за справедливость

Новый сериал провокационного режиссера — психологическая драма "Обоюдное согласие" Валерии Гай Германики.
Главная героиня — учительница русского языка и литературы Анна (Светлана Иванова). Вместе с друзьями она проводит время на вечеринке на яхте. Утром, пока остальные спят, сбегает и отправляется в полицию. Перед стражами порядка она предстает босиком, с синяками и ссадинами на теле. И пишет заявление об изнасиловании. Главные подозреваемые — ее друзья с яхты.
© Предоставлено KionКадр из сериала "Обоюдное согласие"
Кадр из сериала Обоюдное согласие
© Предоставлено Kion
Кадр из сериала "Обоюдное согласие"
Один из следователей, услышав имена подозреваемых, не принимает заявление и уговаривает девушку его не подавать. Но другой полицейский, которому скоро на пенсию, берется за дело.
События сериала показывают в двух временных промежутках: в настоящем — от утра, когда Анна поехала в полицию, — и в прошлом героини.
© Предоставлено KionКадр из сериала "Обоюдное согласие"
Кадр из сериала Обоюдное согласие
1 из 3
Кадр из сериала "Обоюдное согласие"
© Предоставлено Kion
© Предоставлено Kion

Сцена из сериала "Обоюдное согласие"

Кадр из сериала Обоюдное согласие
2 из 3

Сцена из сериала "Обоюдное согласие"

© Предоставлено Kion
© Предоставлено Kion

Фрагмент из сериала "Обоюдное согласие"

Кадр из сериала Обоюдное согласие
3 из 3

Фрагмент из сериала "Обоюдное согласие"

© Предоставлено Kion
1 из 3
Кадр из сериала "Обоюдное согласие"
© Предоставлено Kion
2 из 3

Сцена из сериала "Обоюдное согласие"

© Предоставлено Kion
3 из 3

Фрагмент из сериала "Обоюдное согласие"

© Предоставлено Kion

"Снимая художественный проект, я занимаю позицию документалиста и бесстрастно фиксирую проходящую мимо меня жизнь. А на монтаже собираю ее в концентрат драматургии", — объясняет Гай Германика.

Авторы поднимают важную тему сексуализированного насилия, показывают, как люди видят жертв, как к ним относятся: с презрением или пониманием. Важен и аспект психологической реабилитации пострадавших. Создатели сериалы напоминают: по статистике лишь десять процентов жертв обращаются в полицию, потому что боятся общественного осуждения или обвинений в клевете.
© Предоставлено KionКадр из сериала "Обоюдное согласие"
Кадр из сериала Обоюдное согласие
1 из 3
Кадр из сериала "Обоюдное согласие"
© Предоставлено Kion
© Предоставлено Kion

Сцена из сериала "Обоюдное согласие"

Кадр из сериала Обоюдное согласие
2 из 3

Сцена из сериала "Обоюдное согласие"

© Предоставлено Kion
© Предоставлено Kion

Фрагмент из сериала "Обоюдное согласие"

Кадр из сериала Обоюдное согласие
3 из 3

Фрагмент из сериала "Обоюдное согласие"

© Предоставлено Kion
1 из 3
Кадр из сериала "Обоюдное согласие"
© Предоставлено Kion
2 из 3

Сцена из сериала "Обоюдное согласие"

© Предоставлено Kion
3 из 3

Фрагмент из сериала "Обоюдное согласие"

© Предоставлено Kion
Главные роли исполнили Светлана Иванова, Анна Снаткина, Алла Михеева, Шамиль Хаматов, Мария Голубкина.
Премьера сериала запланирована на 6 марта в онлайн-кинотеатре Kion.

Жанна д’Арк в мире адвокатов

© Предоставлено iviКадр из сериала "Заступники"
Кадр из сериала Заступники
© Предоставлено ivi
Кадр из сериала "Заступники"
Еще один проект, затрагивающий вопросы возмездия и защиты жертв, — второй сезон детективной драмы "Заступники" Владимира Котта об адвокате Нине Метлицкой.
Действие происходит в СССР 1960-х . Главная героиня Нина переходит из юридической консультации в дальнем Подмосковье в самое сильное адвокатское бюро страны. Но это лишь начало истории: ей предстоит столкнуться с непростыми делами и личными дилеммами.
© Предоставлено iviКадр из сериала "Заступники"
Кадр из сериала Заступники
© Предоставлено ivi
Кадр из сериала "Заступники"

"Героиня становится правозащитником и выступает в суде на стороне заведомо невиновных людей. Она понимает, что больше не может работать с заурядными делами воров и убийц. Нина будет вести расследования, связанные с карательной психиатрией, диссидентами, книгой памяти, травлей, нетрадиционными отношениями, и делать все, чтобы помочь людям", — рассказывает Котт.

Исполнительница главной роли Марина Ворожищева называет Нину эмпатичной натурой, своеобразной Жанной д’Арк адвокатского мира. Интересно смотреть, как она внутренне меняется, проходя путь от новичка до мастера своего дела.
© Предоставлено iviКадр из сериала "Заступники"
Кадр из сериала Заступники
© Предоставлено ivi
Кадр из сериала "Заступники"
Ключевых персонажей сыграли Кирилл Гребенщиков, Никита Тарасов, Виктория Верберг.
Сериал представлен в онлайн-кинотеатре IVI и в онлайн-кинотеатре Первого канала — Кино1ТВ.
© Предоставлено iviКадр из сериала "Заступники"
Кадр из сериала Заступники
© Предоставлено ivi
Кадр из сериала "Заступники"

Детектив с исчезновением

Проект "Власть" расскажет о девяти девушках, которые отправляются на съемки клипа и пропадают. С родственниками связывается неизвестный мужчина и требует выкуп. Деньги собраны, однако похититель перестает отвечать.
Режиссер Алексей Красовский известен тем, что помещает героев в одну локацию, где и происходят события. Сериал не стал исключением: в большинстве эпизодов в кадре не более двух героев, а все происходящее умещается в одном пространстве.
© LEEL Production (2022)Кадр из сериала "Власть"
Кадр из сериала Власть
1 из 3
Кадр из сериала "Власть"
© LEEL Production (2022)
© LEEL Production (2022)

Сцена из сериала "Власть"

Кадр из сериала Власть
2 из 3

Сцена из сериала "Власть"

© LEEL Production (2022)
© Предоставлено Okko

Фрагмент из сериала "Власть"

Кадр из сериала Власть
3 из 3

Фрагмент из сериала "Власть"

© Предоставлено Okko
1 из 3
Кадр из сериала "Власть"
© LEEL Production (2022)
2 из 3

Сцена из сериала "Власть"

© LEEL Production (2022)
3 из 3

Фрагмент из сериала "Власть"

© Предоставлено Okko

"Мы предложили необычный для сериалов формат: в каждой серии встречаем новых героев, а уже знакомые персонажи раскрываются с другой стороны — из жертв становятся палачами и наоборот, — отмечает режиссер. — Проект сложно уместить в рамки горизонтального повествования, где события развиваются линейно, или вертикального. Серии можно смотреть в произвольном порядке".

Сериал состоит из десяти эпизодов, хронометраж которых 15-20 минут.
"Власть" будет представлена с 3 марта на Okko.
Кадр из сериала Битва за Uber
15 февраля, 08:00Культура
Аферистка из России и создатель Uber. Какие сериалы точно надо смотреть
Опубликовано: Анна Нехаева
 
КультураФедор БондарчукПаулина АндрееваПетр ФедоровМилош БиковичВалерия Гай Германика (Дудинская)Мария ГолубкинаАлексей АграновичВиктория ТолстогановаОксана АкиньшинаАлексей Кравченко (актер)Влад СоколовскийКино и сериалыЗнаменитостиВладимир Коттчто посмотреть
 
 
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