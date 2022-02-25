https://ria.ru/20220225/serbiya-1775166099.html
Сербия прерывает военные учения с партнерами из-за Украины, заявил Вучич
Сербия прерывает военные учения с партнерами из-за Украины, заявил Вучич - РИА Новости, 25.02.2022
Сербия прерывает военные учения с партнерами из-за Украины, заявил Вучич
Сербия прерывает все учения армии и МВД с иностранными партнерами из-за внешнего давления в связи с Украиной на неопределенное время, заявил президент Сербии... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:56
2022-02-25T20:56
2022-02-25T22:35
в мире
владимир путин
сербия
украина
россия
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БЕЛГРАД, 25 фев - РИА Новости. Сербия прерывает все учения армии и МВД с иностранными партнерами из-за внешнего давления в связи с Украиной на неопределенное время, заявил президент Сербии Александр Вучич.В пятницу он представил гражданам по пунктам выводы третьего за последние дни заседания Совбеза Сербии."Отталкиваясь от принципа военного нейтралитета Сербии и учитывая страшное давление, которому последнее время Сербия подвержена, необходимо чтобы все плановые учения армии Сербии и МВД с иностранными партнерами были прерваны и приостановлены до дальнейшего времени", - заявил Вучич в обращении.Перед оглашением выводов в полтора десятка строчек сербский президент разговаривал с членами правительства, иностранными послами и лидерами других государств и непосредственно перед обращением - с патриархом Сербским Порфирием. По его словам, последние 48 часов были "одними из самых тяжелых" в его жизни.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775161146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, сербия, украина, россия
20:56 25.02.2022 (обновлено: 22:35 25.02.2022)
Сербия прерывает военные учения с партнерами из-за Украины, заявил Вучич
Вучич: Сербия прерывает учения с партнерами из-за внешнего давления в связи с Украиной
БЕЛГРАД, 25 фев - РИА Новости. Сербия прерывает все учения армии и МВД с иностранными партнерами из-за внешнего давления в связи с Украиной на неопределенное время, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В пятницу он представил гражданам по пунктам выводы третьего за последние дни заседания Совбеза Сербии
.
"Отталкиваясь от принципа военного нейтралитета Сербии и учитывая страшное давление, которому последнее время Сербия подвержена, необходимо чтобы все плановые учения армии Сербии и МВД с иностранными партнерами были прерваны и приостановлены до дальнейшего времени", - заявил Вучич в обращении.
Перед оглашением выводов в полтора десятка строчек сербский президент разговаривал с членами правительства, иностранными послами и лидерами других государств и непосредственно перед обращением - с патриархом Сербским Порфирием. По его словам, последние 48 часов были "одними из самых тяжелых" в его жизни.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Петр Попадюк