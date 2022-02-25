https://ria.ru/20220225/sedokova-1775098842.html

"Изолятор для недоношенных": Анна Седокова о сложных третьих родах

"Изолятор для недоношенных": Анна Седокова о сложных третьих родах - РИА Новости, 25.02.2022

"Изолятор для недоношенных": Анна Седокова о сложных третьих родах

Анна Седокова рассказала о сложных третьих родах. По словам артистки в социальных сетях, сын Гектор первое время должен был находится в специальном изоляторе. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:39

2022-02-25T16:39

2022-02-25T16:39

шоубиз

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анна седокова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Анна Седокова рассказала о сложных третьих родах. По словам артистки в социальных сетях, сын Гектор первое время должен был находится в специальном изоляторе.Звезда воспитывает троих детей. От первого супруга, футболиста Валентина Белькевича, у нее есть дочь Алина. Она появилась на свет в 2004 году. Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский. От него Седокова родила дочь Монику в 2011 году. В апреле 2017 года Анна стала мамой в третий раз. У нее появился сын Гектор. Отец мальчика — бизнесмен Артем Комаров.В сентябре 2020 года Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Ранее она намекнула, что мужу около года не платили зарплату.

https://ria.ru/20220211/sedokova-1772342826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, анна седокова, шоу-бизнес