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Шоубиз
https://ria.ru/20220225/sedokova-1775098842.html
"Изолятор для недоношенных": Анна Седокова о сложных третьих родах
"Изолятор для недоношенных": Анна Седокова о сложных третьих родах - РИА Новости, 25.02.2022
"Изолятор для недоношенных": Анна Седокова о сложных третьих родах
Анна Седокова рассказала о сложных третьих родах. По словам артистки в социальных сетях, сын Гектор первое время должен был находится в специальном изоляторе. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:39
2022-02-25T16:39
шоубиз
знаменитости
анна седокова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Анна Седокова рассказала о сложных третьих родах. По словам артистки в социальных сетях, сын Гектор первое время должен был находится в специальном изоляторе.Звезда воспитывает троих детей. От первого супруга, футболиста Валентина Белькевича, у нее есть дочь Алина. Она появилась на свет в 2004 году. Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский. От него Седокова родила дочь Монику в 2011 году. В апреле 2017 года Анна стала мамой в третий раз. У нее появился сын Гектор. Отец мальчика — бизнесмен Артем Комаров.В сентябре 2020 года Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Ранее она намекнула, что мужу около года не платили зарплату.
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знаменитости, анна седокова, шоу-бизнес
16:39 25.02.2022
 
"Изолятор для недоношенных": Анна Седокова о сложных третьих родах

Анна Седокова рассказала о сложных третьих родах и специальном изоляторе для сына Гектора

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Анна Седокова рассказала о сложных третьих родах. По словам артистки в социальных сетях, сын Гектор первое время должен был находится в специальном изоляторе.

"Когда Гектор родился, мы четыре дня были в больнице. Его мне не отдали. Он находился в специальном изоляторе для малышей, недоношенных и проблемных. Он лежал в специальном кубе, и я могла только приходить к нему смотреть", – призналась Анна.

Звезда воспитывает троих детей. От первого супруга, футболиста Валентина Белькевича, у нее есть дочь Алина. Она появилась на свет в 2004 году. Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский. От него Седокова родила дочь Монику в 2011 году. В апреле 2017 года Анна стала мамой в третий раз. У нее появился сын Гектор. Отец мальчика — бизнесмен Артем Комаров.
В сентябре 2020 года Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Ранее она намекнула, что мужу около года не платили зарплату.
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