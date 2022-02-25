https://ria.ru/20220225/sberezheniya-1774935233.html

Экономист дал советы, что делать со сбережениями в период неопределенности

Экономист дал советы, что делать со сбережениями в период неопределенности - РИА Новости, 25.02.2022

Экономист дал советы, что делать со сбережениями в период неопределенности

Паника в попытке спасти сбережения в период волатильности и неопределенности чревата большими рисками понести убытки; приобретать технику и другие крупные... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T03:34

2022-02-25T03:34

2022-02-25T03:34

экономика

россия

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Паника в попытке спасти сбережения в период волатильности и неопределенности чревата большими рисками понести убытки; приобретать технику и другие крупные покупки стоит только в случае необходимости, а в наличности достаточно иметь сумму, равную регулярным расходам за три-четыре дня, сказал РИА Новости первый вице-президент ЦСР Глеб Покатович.Он отметил, что покупать технику или, например, автомобиль в текущей ситуации нужно "только в том случае, если она по каким-то причинам нужна именно сейчас. Он также отметил, что на фоне высокой инфляции во второй половине прошлого года многие успели приобрести дорогостоящие товары.На вопрос о том, какой минимальный запас наличности стоит иметь на руках, как в рублях, так и валюте, он предложил исходить из уровня расходов. "Вряд ли больше суммы ваших регулярных расходов за три-четыре дня в рублях, потому что расплачиваться наличными долларами нельзя и их все равно придется обменивать", - сказал Покатович.Он также выразил уверенность, что покупать впрок продукты и консервы нужно только "в объемах, которые нужны для потребления". Страхи того, что привычку безналичных расчетов стоит забыть, тоже безосновательны. "Все платежные системы работают, поэтому нет причин отказываться от безналичных платежей", - добавил он.Что касается инвестиций на фондовом рынке, то в условиях высокой волатильности общей рекомендации быть не может. "На фондовом рынке даже в нынешних условиях возможны отскоки, которыми могут пользоваться грамотные инвесторы, но это требует высокой квалификации. Поэтому каждый инвестор оценивает свои финансовые риски самостоятельно либо делегирует эти решения профессиональным управляющим", - отметил эксперт.Среди традиционных защитных инструментов он перечислил драгоценные металлы и бумаги золотодобывающих компаний. "Но для того, чтобы они сработали как страховка, приобретать их стоило в периоды большего спокойствия на рынке. В целом же диверсификация сбережений – самая разумная стратегия в любой ситуации. Это касается как соотношения между вкладами и другими финансовыми инструментами, так и валютной "корзины", - заключил он.

https://ria.ru/20220224/aktsii-1774734004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия