https://ria.ru/20220225/sberbank-1775164937.html
Первый зампред правления Сбербанка Хасис покинул пост
Первый зампред правления Сбербанка Хасис покинул пост - РИА Новости, 25.02.2022
Первый зампред правления Сбербанка Хасис покинул пост
Лев Хасис, занимавший пост первого зампреда правления Сбербанка, в понедельник вышел из правления кредитной организации и покинул банк, сообщил источник РИА... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:50
2022-02-25T20:50
2022-02-25T20:50
лев хасис
экономика
сбербанк россии
сбер
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Лев Хасис, занимавший пост первого зампреда правления Сбербанка, в понедельник вышел из правления кредитной организации и покинул банк, сообщил источник РИА Новости в одной из дочерних компаний банка."Хасис в понедельник вышел из правления Сбербанка и покинул банк. Дальнейшие планы по сотрудничеству со "Сбером" неизвестны", - сказал собеседник агентства.Сбербанк 15 февраля сообщил, что Хасис с 1 июня покинет пост первого зампреда банка, чтобы иметь возможность заняться собственными проектами. При этом планировалось, что он продолжит сотрудничество со "Сбером" в качестве консультанта, а также станет президентом, председателем совета директоров создаваемого холдинга электронной коммерции.
https://ria.ru/20220225/sberbank-1775115450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лев хасис, экономика, сбербанк россии, сбер, россия
Первый зампред правления Сбербанка Хасис покинул пост
Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис досрочно вышел из правления организации