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Первый зампред правления Сбербанка Хасис покинул пост
Первый зампред правления Сбербанка Хасис покинул пост - РИА Новости, 25.02.2022
Первый зампред правления Сбербанка Хасис покинул пост
Лев Хасис, занимавший пост первого зампреда правления Сбербанка, в понедельник вышел из правления кредитной организации и покинул банк, сообщил источник РИА... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:50
2022-02-25T20:50
лев хасис
экономика
сбербанк россии
сбер
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Лев Хасис, занимавший пост первого зампреда правления Сбербанка, в понедельник вышел из правления кредитной организации и покинул банк, сообщил источник РИА Новости в одной из дочерних компаний банка."Хасис в понедельник вышел из правления Сбербанка и покинул банк. Дальнейшие планы по сотрудничеству со "Сбером" неизвестны", - сказал собеседник агентства.Сбербанк 15 февраля сообщил, что Хасис с 1 июня покинет пост первого зампреда банка, чтобы иметь возможность заняться собственными проектами. При этом планировалось, что он продолжит сотрудничество со "Сбером" в качестве консультанта, а также станет президентом, председателем совета директоров создаваемого холдинга электронной коммерции.
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лев хасис, экономика, сбербанк россии, сбер, россия
20:50 25.02.2022
 
Первый зампред правления Сбербанка Хасис покинул пост

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис досрочно вышел из правления организации

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПервый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис
Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Лев Хасис, занимавший пост первого зампреда правления Сбербанка, в понедельник вышел из правления кредитной организации и покинул банк, сообщил источник РИА Новости в одной из дочерних компаний банка.
"Хасис в понедельник вышел из правления Сбербанка и покинул банк. Дальнейшие планы по сотрудничеству со "Сбером" неизвестны", - сказал собеседник агентства.
Сбербанк 15 февраля сообщил, что Хасис с 1 июня покинет пост первого зампреда банка, чтобы иметь возможность заняться собственными проектами. При этом планировалось, что он продолжит сотрудничество со "Сбером" в качестве консультанта, а также станет президентом, председателем совета директоров создаваемого холдинга электронной коммерции.
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Лев ХасисЭкономикаСбербанк РоссииСберРоссия
 
 
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