https://ria.ru/20220225/sberbank-1775164937.html

Первый зампред правления Сбербанка Хасис покинул пост

Первый зампред правления Сбербанка Хасис покинул пост - РИА Новости, 25.02.2022

Первый зампред правления Сбербанка Хасис покинул пост

Лев Хасис, занимавший пост первого зампреда правления Сбербанка, в понедельник вышел из правления кредитной организации и покинул банк, сообщил источник РИА... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T20:50

2022-02-25T20:50

2022-02-25T20:50

лев хасис

экономика

сбербанк россии

сбер

россия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Лев Хасис, занимавший пост первого зампреда правления Сбербанка, в понедельник вышел из правления кредитной организации и покинул банк, сообщил источник РИА Новости в одной из дочерних компаний банка."Хасис в понедельник вышел из правления Сбербанка и покинул банк. Дальнейшие планы по сотрудничеству со "Сбером" неизвестны", - сказал собеседник агентства.Сбербанк 15 февраля сообщил, что Хасис с 1 июня покинет пост первого зампреда банка, чтобы иметь возможность заняться собственными проектами. При этом планировалось, что он продолжит сотрудничество со "Сбером" в качестве консультанта, а также станет президентом, председателем совета директоров создаваемого холдинга электронной коммерции.

https://ria.ru/20220225/sberbank-1775115450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

лев хасис, экономика, сбербанк россии, сбер, россия