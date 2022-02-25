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https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775189091.html
Санкции против Путина могут включать запрет на поездки, заявили в США
Санкции против Путина могут включать запрет на поездки, заявили в США - РИА Новости, 26.02.2022
Санкции против Путина могут включать запрет на поездки, заявили в США
​​Санкции в отношении президента РФ Владимира Путина могут включать "запрет на поездки", заявила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-25T23:53
2022-02-26T00:00
санкции
санкции в отношении россии
владимир путин
сша
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. ​​Санкции в отношении президента РФ Владимира Путина могут включать "запрет на поездки", заявила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Как анонсировала Псаки, позднее в пятницу США объявят введение санкций в отношении президента России, главы МИД Сергея Лаврова и членов совета по национальной безопасности.Отвечая на вопрос о том, будут ли включать санкции в отношении российского руководства "запрет на поездки", представитель Белого дома сказала: "полагаю, что это будет частью американских санкций". Пресс-секретарь Байдена сообщила, что подробности будут опубликованы позднее в пятницу. Ранее санкции в отношении президента РФ и министра иностранных дел ввели Великобритания и ЕС.
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санкции, санкции в отношении россии, владимир путин, сша, администрация президента сша
23:53 25.02.2022 (обновлено: 00:00 26.02.2022)
 
Санкции против Путина могут включать запрет на поездки, заявили в США

Белый дом: санкции против Путина могут включать запрет на поездки

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. ​​Санкции в отношении президента РФ Владимира Путина могут включать "запрет на поездки", заявила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Как анонсировала Псаки, позднее в пятницу США объявят введение санкций в отношении президента России, главы МИД Сергея Лаврова и членов совета по национальной безопасности.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 23:37
МИД назвал санкции против Путина и Лаврова примером бессилия Запада
Отвечая на вопрос о том, будут ли включать санкции в отношении российского руководства "запрет на поездки", представитель Белого дома сказала: "полагаю, что это будет частью американских санкций". Пресс-секретарь Байдена сообщила, что подробности будут опубликованы позднее в пятницу. Ранее санкции в отношении президента РФ и министра иностранных дел ввели Великобритания и ЕС.
Опубликовано: Наталья Макарова
 
СанкцииСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинСШААдминистрация президента США
 
 
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