https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775189091.html

Санкции против Путина могут включать запрет на поездки, заявили в США

Санкции против Путина могут включать запрет на поездки, заявили в США - РИА Новости, 26.02.2022

Санкции против Путина могут включать запрет на поездки, заявили в США

​​Санкции в отношении президента РФ Владимира Путина могут включать "запрет на поездки", заявила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-25T23:53

2022-02-25T23:53

2022-02-26T00:00

санкции

санкции в отношении россии

владимир путин

сша

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. ​​Санкции в отношении президента РФ Владимира Путина могут включать "запрет на поездки", заявила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Как анонсировала Псаки, позднее в пятницу США объявят введение санкций в отношении президента России, главы МИД Сергея Лаврова и членов совета по национальной безопасности.Отвечая на вопрос о том, будут ли включать санкции в отношении российского руководства "запрет на поездки", представитель Белого дома сказала: "полагаю, что это будет частью американских санкций". Пресс-секретарь Байдена сообщила, что подробности будут опубликованы позднее в пятницу. Ранее санкции в отношении президента РФ и министра иностранных дел ввели Великобритания и ЕС.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775187765.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкции, санкции в отношении россии, владимир путин, сша, администрация президента сша