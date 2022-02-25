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https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775188289.html
США введут санкции против Путина и Лаврова, заявила Псаки
США введут санкции против Путина и Лаврова, заявила Псаки - РИА Новости, 26.02.2022
США введут санкции против Путина и Лаврова, заявила Псаки
США введут санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова, заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-25T23:42
2022-02-26T00:47
дженнифер псаки
владимир путин
сергей лавров
санкции в отношении россии
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. США введут санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова, заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.По ее словам, соответствующий США предпримут вслед за аналогичными решениями ЕС."США присоединятся к ним и введут санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов национальной команды по безопасности", — сказала Псаки.Новые санкцииВладимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.После этого западные страны ввели против России новые санкции, которые касаются преимущественно банковского сектора, крупных бизнесменов и государственных чиновников.
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дженнифер псаки, владимир путин, сергей лавров, санкции в отношении россии, в мире
23:42 25.02.2022 (обновлено: 00:47 26.02.2022)
 
США введут санкции против Путина и Лаврова, заявила Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что США введут санкции против Путина и Лаврова

© AP Photo / Alex BrandonПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
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ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. США введут санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова, заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, соответствующий США предпримут вслед за аналогичными решениями ЕС.
"США присоединятся к ним и введут санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов национальной команды по безопасности", — сказала Псаки.

Новые санкции

Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
После этого западные страны ввели против России новые санкции, которые касаются преимущественно банковского сектора, крупных бизнесменов и государственных чиновников.
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 22:28
Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Дженнифер ПсакиВладимир ПутинСергей ЛавровСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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