https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775188289.html
США введут санкции против Путина и Лаврова, заявила Псаки
США введут санкции против Путина и Лаврова, заявила Псаки - РИА Новости, 26.02.2022
США введут санкции против Путина и Лаврова, заявила Псаки
США введут санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова, заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-25T23:42
2022-02-25T23:42
2022-02-26T00:47
дженнифер псаки
владимир путин
сергей лавров
санкции в отношении россии
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. США введут санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова, заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.По ее словам, соответствующий США предпримут вслед за аналогичными решениями ЕС."США присоединятся к ним и введут санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов национальной команды по безопасности", — сказала Псаки.Новые санкцииВладимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.После этого западные страны ввели против России новые санкции, которые касаются преимущественно банковского сектора, крупных бизнесменов и государственных чиновников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дженнифер псаки, владимир путин, сергей лавров, санкции в отношении россии, в мире
23:42 25.02.2022 (обновлено: 00:47 26.02.2022)
США введут санкции против Путина и Лаврова, заявила Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что США введут санкции против Путина и Лаврова