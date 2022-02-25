https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775187765.html

МИД назвал санкции против Путина и Лаврова примером бессилия Запада

МИД назвал санкции против Путина и Лаврова примером бессилия Запада - РИА Новости, 25.02.2022

МИД назвал санкции против Путина и Лаврова примером бессилия Запада

Санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова - это пример и демонстрация абсолютного бессилия Запада, заявила... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T23:37

2022-02-25T23:37

2022-02-25T23:45

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

сергей лавров

в мире

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова - это пример и демонстрация абсолютного бессилия Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Санкции в отношении президента страны и министра иностранных дел - это уже пример и демонстрация абсолютного бессилия собственного проведения внешней политики", - сказала Захарова в эфире Первого канала.Ранее Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова, которые подразумевают заморозку активов, однако в санкционном документе не говорится, о каких именно активах идет речь и есть ли они.

https://ria.ru/20220225/mid-1775187396.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, сергей лавров, в мире, санкции, санкции в отношении россии