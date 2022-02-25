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МИД назвал санкции против Путина и Лаврова примером бессилия Запада
МИД назвал санкции против Путина и Лаврова примером бессилия Запада - РИА Новости, 25.02.2022
МИД назвал санкции против Путина и Лаврова примером бессилия Запада
Санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова - это пример и демонстрация абсолютного бессилия Запада, заявила... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T23:37
2022-02-25T23:45
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
сергей лавров
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова - это пример и демонстрация абсолютного бессилия Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Санкции в отношении президента страны и министра иностранных дел - это уже пример и демонстрация абсолютного бессилия собственного проведения внешней политики", - сказала Захарова в эфире Первого канала.Ранее Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова, которые подразумевают заморозку активов, однако в санкционном документе не говорится, о каких именно активах идет речь и есть ли они.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, сергей лавров, в мире, санкции, санкции в отношении россии
23:37 25.02.2022 (обновлено: 23:45 25.02.2022)
 
МИД назвал санкции против Путина и Лаврова примером бессилия Запада

Представитель МИД Захарова: санкции против Путина и Лаврова — пример бессилия Запада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова - это пример и демонстрация абсолютного бессилия Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Санкции в отношении президента страны и министра иностранных дел - это уже пример и демонстрация абсолютного бессилия собственного проведения внешней политики", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
Ранее Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова, которые подразумевают заморозку активов, однако в санкционном документе не говорится, о каких именно активах идет речь и есть ли они.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 23:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД назвали оценки Запада ситуации вокруг Украины "сводками из дурдома"
Опубликовано: Наталья Макарова
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ПутинСергей ЛавровВ миреСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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