https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775187765.html
МИД назвал санкции против Путина и Лаврова примером бессилия Запада
МИД назвал санкции против Путина и Лаврова примером бессилия Запада - РИА Новости, 25.02.2022
МИД назвал санкции против Путина и Лаврова примером бессилия Запада
Санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова - это пример и демонстрация абсолютного бессилия Запада, заявила... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T23:37
2022-02-25T23:37
2022-02-25T23:45
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
сергей лавров
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова - это пример и демонстрация абсолютного бессилия Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Санкции в отношении президента страны и министра иностранных дел - это уже пример и демонстрация абсолютного бессилия собственного проведения внешней политики", - сказала Захарова в эфире Первого канала.Ранее Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова, которые подразумевают заморозку активов, однако в санкционном документе не говорится, о каких именно активах идет речь и есть ли они.
https://ria.ru/20220225/mid-1775187396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, сергей лавров, в мире, санкции, санкции в отношении россии
23:37 25.02.2022 (обновлено: 23:45 25.02.2022)
МИД назвал санкции против Путина и Лаврова примером бессилия Запада
Представитель МИД Захарова: санкции против Путина и Лаврова — пример бессилия Запада