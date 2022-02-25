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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775185671.html
США пригрозили России новыми санкциями
США пригрозили России новыми санкциями - РИА Новости, 25.02.2022
США пригрозили России новыми санкциями
США вместе с союзниками готовы ввести новые санкции против России, если не увидят деэскалации на Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Нед... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T23:12
2022-02-25T23:25
сша
россия
украина
обострение ситуации в днр и лнр
санкции в отношении россии
северный поток — 2
аэрофлот
втб
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. США вместе с союзниками готовы ввести новые санкции против России, если не увидят деэскалации на Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."У нас есть дополнительные меры, которые мы готовы применить совместно с нашими союзниками и партнерами, если не увидим деэскалации", - сказал он на брифинге.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока неизвестны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/ssha-1775186458.html
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сша, россия, украина, санкции в отношении россии, северный поток — 2, аэрофлот, втб, сбербанк россии
23:12 25.02.2022 (обновлено: 23:25 25.02.2022)
 
США пригрозили России новыми санкциями

Госдеп США пригрозил России новыми санкциями из-за Украины

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. США вместе с союзниками готовы ввести новые санкции против России, если не увидят деэскалации на Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"У нас есть дополнительные меры, которые мы готовы применить совместно с нашими союзниками и партнерами, если не увидим деэскалации", - сказал он на брифинге.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 23:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Отношения России и США фундаментально изменились, заявили в Госдепе
Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока неизвестны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 20:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
России не нужна территория Украины, заявил Чижов
Опубликовано: Давид Андриясов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСШАРоссияУкраинаСанкции в отношении РоссииСеверный поток — 2АэрофлотВТБСбербанк России
 
 
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