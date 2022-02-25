https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775185671.html

США пригрозили России новыми санкциями

США пригрозили России новыми санкциями - РИА Новости, 25.02.2022

США пригрозили России новыми санкциями

США вместе с союзниками готовы ввести новые санкции против России, если не увидят деэскалации на Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Нед... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T23:12

2022-02-25T23:12

2022-02-25T23:25

сша

россия

украина

обострение ситуации в днр и лнр

санкции в отношении россии

северный поток — 2

аэрофлот

втб

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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. США вместе с союзниками готовы ввести новые санкции против России, если не увидят деэскалации на Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."У нас есть дополнительные меры, которые мы готовы применить совместно с нашими союзниками и партнерами, если не увидим деэскалации", - сказал он на брифинге.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока неизвестны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ssha-1775186458.html

https://ria.ru/20220225/territoriya-1775164563.html

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россия

украина

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

сша, россия, украина, санкции в отношении россии, северный поток — 2, аэрофлот, втб, сбербанк россии