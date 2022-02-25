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Санкции против руководства негативно скажутся на отношениях, заявил сенатор
Санкции против руководства негативно скажутся на отношениях, заявил сенатор - РИА Новости, 25.02.2022
Санкции против руководства негативно скажутся на отношениях, заявил сенатор
Санкции против российского руководства неприемлемы, негативно скажутся на отношениях Москвы и Запада, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T22:59
2022-02-25T23:01
россия
владимир джабаров
москва
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Санкции против российского руководства неприемлемы, негативно скажутся на отношениях Москвы и Запада, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Это неприемлемо. Западные страны сошли с ума", - сказал политик.По его словам, "санкции против руководства РФ крайне негативно скажутся на отношениях Москвы и Запада".Он подчеркнул, что президент на эти ограничения "не обратит внимания". Вместе с тем, "это оскорбление не президента РФ, а всего российского народа, потому, что президент избран народом".
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россия, владимир джабаров, москва, в мире, санкции в отношении россии
22:59 25.02.2022 (обновлено: 23:01 25.02.2022)
 
Санкции против руководства негативно скажутся на отношениях, заявил сенатор

Джабаров: санкции против руководства России негативно скажутся на отношения с Москвой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСенатор Владимир Джабаров
Сенатор Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сенатор Владимир Джабаров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Санкции против российского руководства неприемлемы, негативно скажутся на отношениях Москвы и Запада, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Это неприемлемо. Западные страны сошли с ума", - сказал политик.
По его словам, "санкции против руководства РФ крайне негативно скажутся на отношениях Москвы и Запада".
Он подчеркнул, что президент на эти ограничения "не обратит внимания". Вместе с тем, "это оскорбление не президента РФ, а всего российского народа, потому, что президент избран народом".
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 22:59
Захарова прокомментировала санкции Британии против Путина и Лаврова
Опубликовано: Петр Попадюк
 
РоссияВладимир ДжабаровМоскваВ миреСанкции в отношении России
 
 
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