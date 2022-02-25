https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775183649.html
Санкции против руководства негативно скажутся на отношениях, заявил сенатор
Санкции против руководства негативно скажутся на отношениях, заявил сенатор - РИА Новости, 25.02.2022
Санкции против руководства негативно скажутся на отношениях, заявил сенатор
Санкции против российского руководства неприемлемы, негативно скажутся на отношениях Москвы и Запада, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T22:59
2022-02-25T22:59
2022-02-25T23:01
россия
владимир джабаров
москва
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Санкции против российского руководства неприемлемы, негативно скажутся на отношениях Москвы и Запада, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Это неприемлемо. Западные страны сошли с ума", - сказал политик.По его словам, "санкции против руководства РФ крайне негативно скажутся на отношениях Москвы и Запада".Он подчеркнул, что президент на эти ограничения "не обратит внимания". Вместе с тем, "это оскорбление не президента РФ, а всего российского народа, потому, что президент избран народом".
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775183746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, владимир джабаров, москва, в мире, санкции в отношении россии
22:59 25.02.2022 (обновлено: 23:01 25.02.2022)
Санкции против руководства негативно скажутся на отношениях, заявил сенатор
Джабаров: санкции против руководства России негативно скажутся на отношения с Москвой