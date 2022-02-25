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https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775177800.html
Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова
Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова - РИА Новости, 25.02.2022
Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова
Великобритания ввела санкции против Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине, следует из соответствующего... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T22:28
2022-02-25T23:16
великобритания
евросоюз
россия
москва
владимир путин
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ЛОНДОН, 25 фев — РИА Новости. Великобритания ввела санкции против Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине, следует из соответствующего списка британского МИД.Ограничения подразумевают заморозку активов, однако в документе не указано, о каких именно активах идет речь и есть ли они. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства держит деньги в банке "Россия", который и так под санкциями. Представитель Кремля отметил, что ограничительные меры не болезненны для любого представителя высшего российского руководства.В качестве причины введения санкций Лондон указал то, что Путин отвечает за политику российского правительства и Вооруженные силы страны, а в феврале "дал приказ войскам начать вторжение на Украину".В свою очередь, Лавров, по версии британского МИД, это одна из ключевых фигур, принимающих решения, а потому он "вовлечен в дестабилизацию и подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины".В отличие от предыдущих лиц в британском санкционном списке, Лаврову и Путину не запретили въезд в страну.Комментируя действия Великобритании, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что "ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом".Новые санкцииВладимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.После этого западные страны ввели против России новые санкции, которые касаются преимущественно банковского сектора, крупных бизнесменов и государственных чиновников.В частности, Британия накануне представила новые антироссийские ограничения. В список попали "Ростех", корпорация "Тактическое ракетное вооружение", "Уралвагонзавод", ОАК и ОСК. Под персональными санкциями оказались вице-президент ВТБ Денис Бортников, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков, акционер "Сибура" Кирилл Шамалов, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, глава Новикомбанка Елена Георгиева.Британские власти заморозили активы ВТБ, запретили доступ российских компаний к заимствованиям на рынке Великобритании, экспорт некоторых товаров высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов, полеты "Аэрофлота" из и в Россию. Также установлен лимит на банковские счета россиян на уровне 50 тысяч фунтов стерлингов (66,8 тысячи долларов).Российские власти пояснили, что заранее подготовили план действий на случай новых рестрикций и будут оказывать всю необходимую поддержку бизнесу, попавшему под ограничения, чтобы обеспечить бесперебойную работу экономики.Как подчеркивал Владимир Путин, санкции против Москвы продолжат вводить из-за самого факта существования России и вне зависимости от ситуации на Украине — предлог найдут или сфабрикуют.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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великобритания, евросоюз, россия, москва, владимир путин
22:28 25.02.2022 (обновлено: 23:16 25.02.2022)
 
Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова

Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 25 фев — РИА Новости. Великобритания ввела санкции против Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине, следует из соответствующего списка британского МИД.
Ограничения подразумевают заморозку активов, однако в документе не указано, о каких именно активах идет речь и есть ли они. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства держит деньги в банке "Россия", который и так под санкциями. Представитель Кремля отметил, что ограничительные меры не болезненны для любого представителя высшего российского руководства.
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В качестве причины введения санкций Лондон указал то, что Путин отвечает за политику российского правительства и Вооруженные силы страны, а в феврале "дал приказ войскам начать вторжение на Украину".
В свою очередь, Лавров, по версии британского МИД, это одна из ключевых фигур, принимающих решения, а потому он "вовлечен в дестабилизацию и подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины".
В отличие от предыдущих лиц в британском санкционном списке, Лаврову и Путину не запретили въезд в страну.
Комментируя действия Великобритании, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что "ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом".
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Новые санкции

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После этого западные страны ввели против России новые санкции, которые касаются преимущественно банковского сектора, крупных бизнесменов и государственных чиновников.
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В частности, Британия накануне представила новые антироссийские ограничения. В список попали "Ростех", корпорация "Тактическое ракетное вооружение", "Уралвагонзавод", ОАК и ОСК. Под персональными санкциями оказались вице-президент ВТБ Денис Бортников, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков, акционер "Сибура" Кирилл Шамалов, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, глава Новикомбанка Елена Георгиева.
Британские власти заморозили активы ВТБ, запретили доступ российских компаний к заимствованиям на рынке Великобритании, экспорт некоторых товаров высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов, полеты "Аэрофлота" из и в Россию. Также установлен лимит на банковские счета россиян на уровне 50 тысяч фунтов стерлингов (66,8 тысячи долларов).
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Как подчеркивал Владимир Путин, санкции против Москвы продолжат вводить из-за самого факта существования России и вне зависимости от ситуации на Украине — предлог найдут или сфабрикуют.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
ВеликобританияЕвросоюзРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
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