https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775176920.html

Лукашенко заявил, что ни Минск, ни Москва не боятся западных санкций

Лукашенко заявил, что ни Минск, ни Москва не боятся западных санкций - РИА Новости, 25.02.2022

Лукашенко заявил, что ни Минск, ни Москва не боятся западных санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не боятся западных санкций - страха нет, ресурсы есть, "не умрем". РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T22:16

2022-02-25T22:16

2022-02-25T22:31

александр лукашенко

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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не боятся западных санкций - страха нет, ресурсы есть, "не умрем"."И нам этот период кровь из носу надо спокойно пережить, не дергаясь. Не думаю, что будет хуже… Все пугают Россию, Беларусь. Слушайте, и россияне, и белорусы уже так запуганы этими санкциями, что у нас уже страха нет, он улетучился, выживем", - сказал в пятницу Лукашенко во время общения с трудовым коллективом Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Отрывок общения показал телеканал "Беларусь 1" в вечернем эфире."Трактора, техника есть, перепашем, семена есть. Значит, не умрем. Одеть сможем людей... Все у нас есть, не надо переживать, надо гордо ходить по своей земле", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775174022.html

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Петр Попадюк

александр лукашенко, белоруссия, в мире, россия