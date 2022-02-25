Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775176920.html
Лукашенко заявил, что ни Минск, ни Москва не боятся западных санкций
Лукашенко заявил, что ни Минск, ни Москва не боятся западных санкций - РИА Новости, 25.02.2022
Лукашенко заявил, что ни Минск, ни Москва не боятся западных санкций
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не боятся западных санкций - страха нет, ресурсы есть, "не умрем". РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T22:16
2022-02-25T22:31
александр лукашенко
белоруссия
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774804892_0:340:3035:2047_1920x0_80_0_0_698c32fcde294633062d91332c1b627e.jpg
МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не боятся западных санкций - страха нет, ресурсы есть, "не умрем"."И нам этот период кровь из носу надо спокойно пережить, не дергаясь. Не думаю, что будет хуже… Все пугают Россию, Беларусь. Слушайте, и россияне, и белорусы уже так запуганы этими санкциями, что у нас уже страха нет, он улетучился, выживем", - сказал в пятницу Лукашенко во время общения с трудовым коллективом Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Отрывок общения показал телеканал "Беларусь 1" в вечернем эфире."Трактора, техника есть, перепашем, семена есть. Значит, не умрем. Одеть сможем людей... Все у нас есть, не надо переживать, надо гордо ходить по своей земле", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775174022.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774804892_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_f07ca587eeccc61754c297291094825f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире, россия
22:16 25.02.2022 (обновлено: 22:31 25.02.2022)
 
Лукашенко заявил, что ни Минск, ни Москва не боятся западных санкций

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что ни Минск, ни Москва не боятся западных санкций

© REUTERS / BelTAПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / BelTA
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не боятся западных санкций - страха нет, ресурсы есть, "не умрем".
"И нам этот период кровь из носу надо спокойно пережить, не дергаясь. Не думаю, что будет хуже… Все пугают Россию, Беларусь. Слушайте, и россияне, и белорусы уже так запуганы этими санкциями, что у нас уже страха нет, он улетучился, выживем", - сказал в пятницу Лукашенко во время общения с трудовым коллективом Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Отрывок общения показал телеканал "Беларусь 1" в вечернем эфире.
"Трактора, техника есть, перепашем, семена есть. Значит, не умрем. Одеть сможем людей... Все у нас есть, не надо переживать, надо гордо ходить по своей земле", - подчеркнул Лукашенко.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 21:52
Боррель допустил введение новых антироссийских санкций в ближайшее время
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала