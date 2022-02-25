https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775176920.html
Лукашенко заявил, что ни Минск, ни Москва не боятся западных санкций
Лукашенко заявил, что ни Минск, ни Москва не боятся западных санкций - РИА Новости, 25.02.2022
Лукашенко заявил, что ни Минск, ни Москва не боятся западных санкций
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не боятся западных санкций - страха нет, ресурсы есть, "не умрем". РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T22:16
2022-02-25T22:16
2022-02-25T22:31
александр лукашенко
белоруссия
в мире
россия
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не боятся западных санкций - страха нет, ресурсы есть, "не умрем"."И нам этот период кровь из носу надо спокойно пережить, не дергаясь. Не думаю, что будет хуже… Все пугают Россию, Беларусь. Слушайте, и россияне, и белорусы уже так запуганы этими санкциями, что у нас уже страха нет, он улетучился, выживем", - сказал в пятницу Лукашенко во время общения с трудовым коллективом Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Отрывок общения показал телеканал "Беларусь 1" в вечернем эфире."Трактора, техника есть, перепашем, семена есть. Значит, не умрем. Одеть сможем людей... Все у нас есть, не надо переживать, надо гордо ходить по своей земле", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775174022.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр лукашенко, белоруссия, в мире, россия
22:16 25.02.2022 (обновлено: 22:31 25.02.2022)
Лукашенко заявил, что ни Минск, ни Москва не боятся западных санкций
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что ни Минск, ни Москва не боятся западных санкций