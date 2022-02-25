https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775174329.html

Госдеп объяснил, почему санкций против нефтяного сектора России не будет

Госдеп объяснил, почему санкций против нефтяного сектора России не будет - РИА Новости, 25.02.2022

Госдеп объяснил, почему санкций против нефтяного сектора России не будет

США не намерены вводить санкции против нефтяного сектора РФ из-за ситуации на Украине, поскольку опасаются, что такое решение спровоцирует скачок мировых цен на РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T21:53

2022-02-25T21:53

2022-02-25T21:54

экономика

сша

россия

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. США не намерены вводить санкции против нефтяного сектора РФ из-за ситуации на Украине, поскольку опасаются, что такое решение спровоцирует скачок мировых цен на энергоносители, заявил в пятницу советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн."Если мы нацелимся на нефтегазовый сектор и, в данном случае, на российский энергетический истеблишмент, то цены подскочат. Возможно, тогда (Россия) будет продавать нам только половину своей продукции, но по двойной цене", - сказал американский дипломат в интервью Bloomberg TV.В четверг США объявили санкции в отношении крупнейших российских банков и ряда организаций. Однако санкции, как пояснил минфин, до 24 июня текущего года не коснутся их деятельности, связанной с энергетическим сектором, в том числе добычей, производством и транспортировкой энергоносителей.

https://ria.ru/20220224/neft-1774916504.html

сша

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, россия, цены на нефть