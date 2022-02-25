https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775174022.html

Боррель допустил введение новых антироссийских санкций в ближайшее время

Боррель допустил введение новых антироссийских санкций в ближайшее время - РИА Новости, 25.02.2022

Боррель допустил введение новых антироссийских санкций в ближайшее время

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не исключил новых санкций Евросоюза против России, которые могут быть приняты даже в ближайшие дни. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T21:52

2022-02-25T21:52

2022-02-25T21:52

россия

санкции в отношении россии

евросоюз

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не исключил новых санкций Евросоюза против России, которые могут быть приняты даже в ближайшие дни."Может быть, будет что-то ещё", - сказал он на пресс-конференции, упомянув отключение России от SWIFT, которое обсуждалось в ЕС, но не нашло достаточной поддержки и в список санкций не попало."Никакие варианты не находятся за пределами обсуждения. Может быть, это может быть одобрено в последующие дни. Мы изучаем все возможности, они будут приняты в зависимости от поведения России и от возможности принимать больше ограничительных мер", - сказал он.Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775165994.html

россия

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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Давид Андриясов

россия, санкции в отношении россии, евросоюз, жозеп боррель