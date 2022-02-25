https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775168650.html

Совет глав МИД одобрил пакет санкций против России

Совет глав МИД одобрил пакет санкций против России - РИА Новости, 25.02.2022

Совет глав МИД одобрил пакет санкций против России

Совет глав МИД стран Евросоюза в пятницу одобрил второй пакет санкций ЕС в отношении России, который был ранее согласован лидерами государств союза, сказал... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T21:15

2022-02-25T21:15

2022-02-25T22:03

россия

санкции в отношении россии

экономика

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Совет глав МИД стран Евросоюза в пятницу одобрил второй пакет санкций ЕС в отношении России, который был ранее согласован лидерами государств союза, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции. "Мы приняли пакет санкций, который был согласован вчера вечером лидерами стран-членов союза", - сказал Боррель.

https://ria.ru/20220225/swift-1775166752.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, санкции в отношении россии, экономика, жозеп боррель, евросоюз