https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775168650.html
Совет глав МИД одобрил пакет санкций против России
Совет глав МИД одобрил пакет санкций против России - РИА Новости, 25.02.2022
Совет глав МИД одобрил пакет санкций против России
Совет глав МИД стран Евросоюза в пятницу одобрил второй пакет санкций ЕС в отношении России, который был ранее согласован лидерами государств союза, сказал... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T21:15
2022-02-25T21:15
2022-02-25T22:03
россия
санкции в отношении россии
экономика
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Совет глав МИД стран Евросоюза в пятницу одобрил второй пакет санкций ЕС в отношении России, который был ранее согласован лидерами государств союза, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции. "Мы приняли пакет санкций, который был согласован вчера вечером лидерами стран-членов союза", - сказал Боррель.
https://ria.ru/20220225/swift-1775166752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкции в отношении россии, экономика, жозеп боррель, евросоюз
21:15 25.02.2022 (обновлено: 22:03 25.02.2022)
Совет глав МИД одобрил пакет санкций против России
Совет глав МИД одобрил согласованный лидерами стран ЕС пакет санкций против России