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Совет глав МИД одобрил пакет санкций против России
Совет глав МИД одобрил пакет санкций против России - РИА Новости, 25.02.2022
Совет глав МИД одобрил пакет санкций против России
Совет глав МИД стран Евросоюза в пятницу одобрил второй пакет санкций ЕС в отношении России, который был ранее согласован лидерами государств союза, сказал... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T21:15
2022-02-25T22:03
россия
санкции в отношении россии
экономика
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Совет глав МИД стран Евросоюза в пятницу одобрил второй пакет санкций ЕС в отношении России, который был ранее согласован лидерами государств союза, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции. "Мы приняли пакет санкций, который был согласован вчера вечером лидерами стран-членов союза", - сказал Боррель.
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россия, санкции в отношении россии, экономика, жозеп боррель, евросоюз
21:15 25.02.2022 (обновлено: 22:03 25.02.2022)
 
Совет глав МИД одобрил пакет санкций против России

Совет глав МИД одобрил согласованный лидерами стран ЕС пакет санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Совет глав МИД стран Евросоюза в пятницу одобрил второй пакет санкций ЕС в отношении России, который был ранее согласован лидерами государств союза, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции.
"Мы приняли пакет санкций, который был согласован вчера вечером лидерами стран-членов союза", - сказал Боррель.
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
РоссияСанкции в отношении РоссииЭкономикаЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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