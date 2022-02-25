https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775165059.html
Россия ответит на санкции против Путина и Лаврова, заявила Захарова
Россия ответит на санкции против Путина и Лаврова, заявила Захарова - РИА Новости, 25.02.2022
Россия ответит на санкции против Путина и Лаврова, заявила Захарова
Россия будет отвечать на новые санкции Запада, в том числе, если они будут введены против российского руководства, в частности, президента Владимира Путина и... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:51
2022-02-25T20:51
2022-02-25T21:42
санкции в отношении россии
владимир путин
сергей лавров
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия будет отвечать на новые санкции Запада, в том числе, если они будут введены против российского руководства, в частности, президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На санкции будем отвечать, как отвечали всегда. Все остальное будем делать так, как нам выгодно. Оправдываться и отчитываться не считаем нужным", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775121966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, владимир путин, сергей лавров, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
20:51 25.02.2022 (обновлено: 21:42 25.02.2022)
Россия ответит на санкции против Путина и Лаврова, заявила Захарова
Захарова о санкциях против Путина и Лаврова: будем отвечать, как отвечали всегда