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https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775165059.html
Россия ответит на санкции против Путина и Лаврова, заявила Захарова
Россия ответит на санкции против Путина и Лаврова, заявила Захарова - РИА Новости, 25.02.2022
Россия ответит на санкции против Путина и Лаврова, заявила Захарова
Россия будет отвечать на новые санкции Запада, в том числе, если они будут введены против российского руководства, в частности, президента Владимира Путина и... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:51
2022-02-25T21:42
санкции в отношении россии
владимир путин
сергей лавров
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия будет отвечать на новые санкции Запада, в том числе, если они будут введены против российского руководства, в частности, президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На санкции будем отвечать, как отвечали всегда. Все остальное будем делать так, как нам выгодно. Оправдываться и отчитываться не считаем нужным", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
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санкции в отношении россии, владимир путин, сергей лавров, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
20:51 25.02.2022 (обновлено: 21:42 25.02.2022)
 
Россия ответит на санкции против Путина и Лаврова, заявила Захарова

Захарова о санкциях против Путина и Лаврова: будем отвечать, как отвечали всегда

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия будет отвечать на новые санкции Запада, в том числе, если они будут введены против российского руководства, в частности, президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На санкции будем отвечать, как отвечали всегда. Все остальное будем делать так, как нам выгодно. Оправдываться и отчитываться не считаем нужным", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 17:48
Глава МИД Германии пообещала "жесткие" санкции против Путина и Лаврова
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Санкции в отношении РоссииВладимир ПутинСергей ЛавровМария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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