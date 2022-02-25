https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775165059.html

Россия ответит на санкции против Путина и Лаврова, заявила Захарова

Россия ответит на санкции против Путина и Лаврова, заявила Захарова - РИА Новости, 25.02.2022

Россия ответит на санкции против Путина и Лаврова, заявила Захарова

Россия будет отвечать на новые санкции Запада, в том числе, если они будут введены против российского руководства, в частности, президента Владимира Путина и... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T20:51

2022-02-25T20:51

2022-02-25T21:42

санкции в отношении россии

владимир путин

сергей лавров

мария захарова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия будет отвечать на новые санкции Запада, в том числе, если они будут введены против российского руководства, в частности, президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На санкции будем отвечать, как отвечали всегда. Все остальное будем делать так, как нам выгодно. Оправдываться и отчитываться не считаем нужным", - сказала Захарова в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775121966.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкции в отношении россии, владимир путин, сергей лавров, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)