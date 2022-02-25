https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775161146.html

Сербия не поддержит санкции Запада против России, заявил Вучич

Сербия не поддержит санкции Запада против России, заявил Вучич - РИА Новости, 25.02.2022

Сербия не поддержит санкции Запада против России, заявил Вучич

Сербия не поддержит санкции Запада против России в связи с ситуацией вокруг Украины, но поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T20:30

2022-02-25T20:30

2022-02-25T22:05

александр вучич

сербия

россия

санкции в отношении россии

в мире

владимир путин

киев

совет безопасности оон

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БЕЛГРАД, 25 фев - РИА Новости. Сербия не поддержит санкции Запада против России в связи с ситуацией вокруг Украины, но поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Сербии Александр Вучич.В пятницу он представил гражданам по пунктам выводы третьего за последние дни заседания совбеза Сербии."Сербия как страна, которая в недавнем прошлом ощутила на себе санкции Запада, и наши соотечественники в Республике Сербской Боснии и Герцеговины сейчас терпят санкции, поэтому Сербия считает, что введение санкций сейчас какому-либо государству и ее представителям не отвечает ее политическим и экономическим интересам", - заявил Вучич в обращении к гражданам и отметил, что в последнее время Сербия оказалась под "почти неприкрытым давлением".Белград, по его словам, принципиально поддерживает принцип территориальной целостности всех государств и Украины.Он напомнил, что Россия несколько раз не только не поддерживала санкции, но и защищала от них Сербию, и сейчас в ООН поддерживает по вопросу Косово.Перед оглашением выводов сербский президент разговаривал с членами правительства, иностранными послами и лидерами других государств и непосредственно перед обращением - с патриархом Сербским Порфирием. По его словам, последние 48 часов были "одними из самых тяжелых" в его жизни.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775154556.html

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775128650.html

сербия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

александр вучич, сербия, россия, санкции в отношении россии, в мире, владимир путин, киев, совет безопасности оон, оон