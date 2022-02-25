https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775152482.html

Угрозы санкций со стороны Британии не сдержат Россию, заявили в МИД

Угрозы санкций со стороны Британии не сдержат Россию, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2022

Угрозы санкций со стороны Британии не сдержат Россию, заявили в МИД

Угрозы санкций в адрес РФ со стороны Лондона бессмысленны и бесполезны, они приведут только к новому витку эскалации, заявили в пятницу в МИД РФ. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T19:41

2022-02-25T19:41

2022-02-25T20:10

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Угрозы санкций в адрес РФ со стороны Лондона бессмысленны и бесполезны, они приведут только к новому витку эскалации, заявили в пятницу в МИД РФ."Особо подчеркнуто, что постоянно звучащие с британской стороны угрозы все новых санкций нами учитываются, но они бессмысленны и бесполезны с точки зрения заявляемой цели – сдержать развитие России. Ни к чему, кроме очередного витка эскалации, это не приведет", - заявили в дипведомстве, комментируя итоги телефонного разговора первого замминистра иностранных дел РФ Владимира Титова с государственным министром по делам Европы МИД Великобритании Клеверли.

https://ria.ru/20220225/donbass-1775010994.html

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Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, владимир титов, европа, великобритания, санкции в отношении россии, санкции