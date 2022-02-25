https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775152482.html
Угрозы санкций со стороны Британии не сдержат Россию, заявили в МИД
Угрозы санкций со стороны Британии не сдержат Россию, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2022
Угрозы санкций со стороны Британии не сдержат Россию, заявили в МИД
Угрозы санкций в адрес РФ со стороны Лондона бессмысленны и бесполезны, они приведут только к новому витку эскалации, заявили в пятницу в МИД РФ. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:41
2022-02-25T19:41
2022-02-25T20:10
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Угрозы санкций в адрес РФ со стороны Лондона бессмысленны и бесполезны, они приведут только к новому витку эскалации, заявили в пятницу в МИД РФ."Особо подчеркнуто, что постоянно звучащие с британской стороны угрозы все новых санкций нами учитываются, но они бессмысленны и бесполезны с точки зрения заявляемой цели – сдержать развитие России. Ни к чему, кроме очередного витка эскалации, это не приведет", - заявили в дипведомстве, комментируя итоги телефонного разговора первого замминистра иностранных дел РФ Владимира Титова с государственным министром по делам Европы МИД Великобритании Клеверли.
https://ria.ru/20220225/donbass-1775010994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, владимир титов, европа, великобритания, санкции в отношении россии, санкции
19:41 25.02.2022 (обновлено: 20:10 25.02.2022)
Угрозы санкций со стороны Британии не сдержат Россию, заявили в МИД
МИД назвал угрозы санкциями со стороны Британии бессмысленными и бесполезными