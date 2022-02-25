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Решетников: санкции Запада не способны повлиять на развитие России
Решетников: санкции Запада не способны повлиять на развитие России - РИА Новости, 25.02.2022
Решетников: санкции Запада не способны повлиять на развитие России
Экономика РФ развивается и ограничения Запада не способны повлиять на ее последовательное развитие, считает министр экономического развития РФ Максим... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:09
2022-02-25T19:09
экономика
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Экономика РФ развивается и ограничения Запада не способны повлиять на ее последовательное развитие, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников.На совещании у премьер-министра по текущей ситуации в экономике он привел данные Росстата по росту промышленного производства в январе на 8,6% год к году. Министр отметил, что рост продемонстрировали и добывающая, и обрабатывающая отрасли, а ключевыми локомотивами роста стали несырьевые отрасли - пищевая и химическая, машиностроение."Это говорит о том, что экономика развивается и те ограничения, которые вводятся, глобально не способны повлиять на наше последовательное развитие вперед", - сказал Решетников.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока неизвестны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775128650.html
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экономика, россия
19:09 25.02.2022
 
Решетников: санкции Запада не способны повлиять на развитие России

Министр Решетников: санкции Запада не способны повлиять на развитие России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Экономика РФ развивается и ограничения Запада не способны повлиять на ее последовательное развитие, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников.
На совещании у премьер-министра по текущей ситуации в экономике он привел данные Росстата по росту промышленного производства в январе на 8,6% год к году. Министр отметил, что рост продемонстрировали и добывающая, и обрабатывающая отрасли, а ключевыми локомотивами роста стали несырьевые отрасли - пищевая и химическая, машиностроение.
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У России есть соображения насчет ответа на санкции, заявил Мишустин
"Это говорит о том, что экономика развивается и те ограничения, которые вводятся, глобально не способны повлиять на наше последовательное развитие вперед", - сказал Решетников.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
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Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока неизвестны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
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