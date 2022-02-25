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Мишустин призвал выработать меры по преодолению последствий от санкций
Мишустин призвал выработать меры по преодолению последствий от санкций - РИА Новости, 25.02.2022
Мишустин призвал выработать меры по преодолению последствий от санкций
Надо выработать меры по преодолению последствий от санкций, заявил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о текущей экономической ситуации. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:56
2022-02-25T18:31
михаил мишустин
россия
общество
владимир путин
украина
сша
аэрофлот
втб
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Надо выработать меры по преодолению последствий от санкций, заявил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о текущей экономической ситуации."Нам, конечно, необходимо выработать общие меры по преодолению последствий санкций, которые сегодня ужесточаются. Встреча в Нур-Султане подтвердила единство государств союза (ЕАЭС - ред.) и, конечно, общий настрой на нашу совместную работу", - заявил Мишустин.Важно минимизировать влияние санкций на экономику РФ, заявил в пятницу премьер-министр на совещании о текущей экономической ситуации."У России есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на новые санкции, важно минимизировать влияние ограничений на нашу экономику, чтобы она продолжала развиваться, сохранялась устойчивость финансовой системы, ну и, значит, в полной мере выполнялись программы и проекты, которые мы наметили, в том числе и в рамках достижения национальных целей развития, поставленных президентом", - заявил Мишустин.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
https://ria.ru/20220225/bank-1775120023.html
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михаил мишустин, россия, общество, владимир путин, украина, сша, аэрофлот, втб, северный поток — 2, сбербанк россии
17:56 25.02.2022 (обновлено: 18:31 25.02.2022)
 
Мишустин призвал выработать меры по преодолению последствий от санкций

Премьер Мишустин призвал выработать меры по преодолению последствий от санкций Запада

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Надо выработать меры по преодолению последствий от санкций, заявил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о текущей экономической ситуации.
"Нам, конечно, необходимо выработать общие меры по преодолению последствий санкций, которые сегодня ужесточаются. Встреча в Нур-Султане подтвердила единство государств союза (ЕАЭС - ред.) и, конечно, общий настрой на нашу совместную работу", - заявил Мишустин.
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Важно минимизировать влияние санкций на экономику РФ, заявил в пятницу премьер-министр на совещании о текущей экономической ситуации.
России есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на новые санкции, важно минимизировать влияние ограничений на нашу экономику, чтобы она продолжала развиваться, сохранялась устойчивость финансовой системы, ну и, значит, в полной мере выполнялись программы и проекты, которые мы наметили, в том числе и в рамках достижения национальных целей развития, поставленных президентом", - заявил Мишустин.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
Михаил МишустинРоссияОбществоВладимир ПутинУкраинаСШААэрофлотВТБСеверный поток — 2Сбербанк России
 
 
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