https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775114900.html
Германия может заморозить активы россиян, сообщили СМИ
Германия может заморозить активы россиян, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.02.2022
Германия может заморозить активы россиян, сообщили СМИ
Активы россиян, которые могут быть заморожены в Германии в рамках санкций, насчитывают около 25 миллиардов евро, сообщает издание Spiegel со ссылкой на данные... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:28
2022-02-25T17:28
2022-02-25T17:28
экономика
германия
газпром
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Активы россиян, которые могут быть заморожены в Германии в рамках санкций, насчитывают около 25 миллиардов евро, сообщает издание Spiegel со ссылкой на данные германских ведомств."По данным официальных германских ведомств, российские граждане в Германии держат активы в размере примерно 25 миллиардов евро, которые могут заморозить", - пишет издание.По ее данным, среди активов - доли в предприятиях, ценные бумаги, банковские вклады. За 2019 год российские фирмы и частные лица вложили в Германию 8,9 миллиардов евро в виде прямых инвестиций, пишет издание. Среди известных инвесторов назван "Газпром". Отмечается, что реальный объем активов может быть еще больше за счет недвижимости.
https://ria.ru/20220225/aktivy-1775094746.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, газпром, санкции в отношении россии
Германия может заморозить активы россиян, сообщили СМИ
Spiegel: Германия может заморозить активы россиян в размере 25 миллиардов евро