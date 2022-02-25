https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775114900.html

Германия может заморозить активы россиян, сообщили СМИ

Германия может заморозить активы россиян, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.02.2022

Германия может заморозить активы россиян, сообщили СМИ

Активы россиян, которые могут быть заморожены в Германии в рамках санкций, насчитывают около 25 миллиардов евро, сообщает издание Spiegel со ссылкой на данные... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:28

2022-02-25T17:28

2022-02-25T17:28

экономика

германия

газпром

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Активы россиян, которые могут быть заморожены в Германии в рамках санкций, насчитывают около 25 миллиардов евро, сообщает издание Spiegel со ссылкой на данные германских ведомств."По данным официальных германских ведомств, российские граждане в Германии держат активы в размере примерно 25 миллиардов евро, которые могут заморозить", - пишет издание.По ее данным, среди активов - доли в предприятиях, ценные бумаги, банковские вклады. За 2019 год российские фирмы и частные лица вложили в Германию 8,9 миллиардов евро в виде прямых инвестиций, пишет издание. Среди известных инвесторов назван "Газпром". Отмечается, что реальный объем активов может быть еще больше за счет недвижимости.

https://ria.ru/20220225/aktivy-1775094746.html

германия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, германия, газпром, санкции в отношении россии