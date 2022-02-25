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Германия может заморозить активы россиян, сообщили СМИ
Германия может заморозить активы россиян, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.02.2022
Германия может заморозить активы россиян, сообщили СМИ
Активы россиян, которые могут быть заморожены в Германии в рамках санкций, насчитывают около 25 миллиардов евро, сообщает издание Spiegel со ссылкой на данные... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:28
2022-02-25T17:28
экономика
германия
газпром
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Активы россиян, которые могут быть заморожены в Германии в рамках санкций, насчитывают около 25 миллиардов евро, сообщает издание Spiegel со ссылкой на данные германских ведомств."По данным официальных германских ведомств, российские граждане в Германии держат активы в размере примерно 25 миллиардов евро, которые могут заморозить", - пишет издание.По ее данным, среди активов - доли в предприятиях, ценные бумаги, банковские вклады. За 2019 год российские фирмы и частные лица вложили в Германию 8,9 миллиардов евро в виде прямых инвестиций, пишет издание. Среди известных инвесторов назван "Газпром". Отмечается, что реальный объем активов может быть еще больше за счет недвижимости.
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Дарья Буймова
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экономика, германия, газпром, санкции в отношении россии
17:28 25.02.2022
 
Германия может заморозить активы россиян, сообщили СМИ

Spiegel: Германия может заморозить активы россиян в размере 25 миллиардов евро

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты и монеты евро различного достоинства
Банкноты и монеты евро различного достоинства - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Активы россиян, которые могут быть заморожены в Германии в рамках санкций, насчитывают около 25 миллиардов евро, сообщает издание Spiegel со ссылкой на данные германских ведомств.
"По данным официальных германских ведомств, российские граждане в Германии держат активы в размере примерно 25 миллиардов евро, которые могут заморозить", - пишет издание.
По ее данным, среди активов - доли в предприятиях, ценные бумаги, банковские вклады. За 2019 год российские фирмы и частные лица вложили в Германию 8,9 миллиардов евро в виде прямых инвестиций, пишет издание. Среди известных инвесторов назван "Газпром". Отмечается, что реальный объем активов может быть еще больше за счет недвижимости.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:24
СМИ сообщили о планах Евросоюза заморозить "активы" Путина и Лаврова
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ЭкономикаГерманияГазпромСанкции в отношении России
 
 
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