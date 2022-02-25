17:26 25.02.2022 (обновлено: 17:40 25.02.2022)
Боррель подтвердил, что меры против Путина и Лаврова будут среди санкций
Представитель ЕС Боррель подтвердил, что меры против Путина и Лаврова будут среди санкций
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ 25 фев – РИА Новости. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что ограничения в отношении президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова будут среди санкций, которые обсуждаются в пятницу главами МИД стран ЕС.
"Если не будет сюрпризов и никто не будет против, потому что нам требуется единогласие, то да, Путин и Лавров будут в списках", - сказал он.
Боррель добавил, что это также может быть недостаточно, и ЕС продолжит обсуждение санкций, потому что "никто не знает, что произойдет после, что на самом деле задумал Путин".
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев