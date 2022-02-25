https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775114152.html

Боррель подтвердил, что меры против Путина и Лаврова будут среди санкций

Боррель подтвердил, что меры против Путина и Лаврова будут среди санкций - РИА Новости, 25.02.2022

Боррель подтвердил, что меры против Путина и Лаврова будут среди санкций

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что ограничения в отношении президента России Владимира Путина и главы... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:26

2022-02-25T17:26

2022-02-25T17:40

россия

жозеп боррель

владимир путин

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санкции

санкции в отношении россии

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ 25 фев – РИА Новости. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что ограничения в отношении президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова будут среди санкций, которые обсуждаются в пятницу главами МИД стран ЕС.Боррель добавил, что это также может быть недостаточно, и ЕС продолжит обсуждение санкций, потому что "никто не знает, что произойдет после, что на самом деле задумал Путин".Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775117020.html

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775114900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, жозеп боррель, владимир путин, украина, донбасс, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире