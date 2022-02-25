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https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775109653.html
МИД ФРГ подтвердил, что ЕС внесет Путина и Лаврова в санкционный список
МИД ФРГ подтвердил, что ЕС внесет Путина и Лаврова в санкционный список - РИА Новости, 25.02.2022
МИД ФРГ подтвердил, что ЕС внесет Путина и Лаврова в санкционный список
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подтвердила внесение в санкционные списки ЕС министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента России Владимира Путина. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:12
2022-02-25T17:49
германия
владимир путин
сергей лавров
в мире
санкции в отношении россии
украина
сша
россия
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БЕРЛИН/ПРАГА, 25 фев – РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подтвердила внесение в санкционные списки ЕС министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента России Владимира Путина."Мы вносим в (санкционные) списки не только олигархов, поэтому мы уже внесли в списке многочисленных чиновников, которые подготовили эти шаги (спецоперацию на Украине - ред), мы вносим в списки президента господина Путина и министра иностранных дел господина Лаврова. Они несут ответственность за то, что безвинные люди в Украине умирают, они несут ответственность за то, что международная система попирается ногами, и мы, европейцы, не принимаем этого", - сказала министр прессе на полях СМИД ЕС в Брюсселе.В свою очередь глава МИД Чехии Ян Липавский также сообщил, что главы МИД стран ЕС на своем заседании в пятницу обсудят новый пакет мер в отношении РФ, в том числе, отдельных представителей ее руководства."Чехия горячо одобряет уже принятые санкционные меры в отношении РФ и отдельных ее представителей в связи с нынешними событиями на Украине. Мы считаем, что эти меры необходимо дополнить, еще более их ужесточить", - сказал Липавский.Отвечая на вопрос о том, будут ли включены в новый санкционный список президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров, Липавский сказал, что "это в дискуссии"."Будем об этом дискутировать. Но я не хотел бы комментировать содержание нового пакета (санкций) до тех пор, пока он не одобрен", — сказал глава чешского МИД."Пока не видно никаких признаков того, чтобы российское вторжение на Украину каким-либо образом приостановилось",- добавил Липавский.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям
https://ria.ru/20220225/samolety-1775089284.html
https://ria.ru/20220225/osk-1775052580.html
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германия, владимир путин, сергей лавров, в мире, санкции в отношении россии, украина, сша, россия, сбербанк россии, втб, северный поток — 2, аэрофлот
17:12 25.02.2022 (обновлено: 17:49 25.02.2022)
 
МИД ФРГ подтвердил, что ЕС внесет Путина и Лаврова в санкционный список

Глава МИД ФРГ Бербок подтвердила, что ЕС внесет Путина и Лаврова в санкционный список

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости
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БЕРЛИН/ПРАГА, 25 фев – РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подтвердила внесение в санкционные списки ЕС министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента России Владимира Путина.
"Мы вносим в (санкционные) списки не только олигархов, поэтому мы уже внесли в списке многочисленных чиновников, которые подготовили эти шаги (спецоперацию на Украине - ред), мы вносим в списки президента господина Путина и министра иностранных дел господина Лаврова. Они несут ответственность за то, что безвинные люди в Украине умирают, они несут ответственность за то, что международная система попирается ногами, и мы, европейцы, не принимаем этого", - сказала министр прессе на полях СМИД ЕС в Брюсселе.
В свою очередь глава МИД Чехии Ян Липавский также сообщил, что главы МИД стран ЕС на своем заседании в пятницу обсудят новый пакет мер в отношении РФ, в том числе, отдельных представителей ее руководства.
"Чехия горячо одобряет уже принятые санкционные меры в отношении РФ и отдельных ее представителей в связи с нынешними событиями на Украине. Мы считаем, что эти меры необходимо дополнить, еще более их ужесточить", - сказал Липавский.
Цех сборки самолета МС-21-300 на авиазаводе корпорации Иркут. - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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Новые санкции ЕС усилят спрос на российские самолеты, считает эксперт
Отвечая на вопрос о том, будут ли включены в новый санкционный список президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров, Липавский сказал, что "это в дискуссии".
"Будем об этом дискутировать. Но я не хотел бы комментировать содержание нового пакета (санкций) до тех пор, пока он не одобрен", — сказал глава чешского МИД.
"Пока не видно никаких признаков того, чтобы российское вторжение на Украину каким-либо образом приостановилось",- добавил Липавский.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Рабочие Объединенной судостроительной корпорации - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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В ОСК заявили, что санкции Великобритании не отразятся на сроках и качестве
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:51
Отключение от SWIFT не входит в подготовленные санкции, сообщил Блумберг
Опубликовано: Петр Попадюк
 
ГерманияВладимир ПутинСергей ЛавровВ миреСанкции в отношении РоссииУкраинаСШАРоссияСбербанк РоссииВТБСеверный поток — 2Аэрофлот
 
 
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