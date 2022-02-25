https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775108388.html

ЕС внесет в санкционный список Путина и Лаврова

ЕС внесет в санкционный список Путина и Лаврова - РИА Новости, 25.02.2022

ЕС внесет в санкционный список Путина и Лаврова

Страны Евросоюза в рамках нового пакета антироссийских санкций договорились ввести ограничения против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:07

2022-02-25T17:07

2022-02-25T18:21

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Страны Евросоюза в рамках нового пакета антироссийских санкций договорились ввести ограничения против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер."Мы были едины в том, что они будут включены в санкционный список. Их активы будут ограничены, но их передвижение — нет, поскольку это было бы нецелесообразно, если мы хотим дать шанс переговорам", — заявил он.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.После этого западные страны ввели очередной пакет санкций, который касается преимущественно банковского сектора и крупных российских бизнесменов и государственных чиновников.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/dipotnosheniya-1775103802.html

https://ria.ru/20220225/donbass-1775089582.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евросоюз