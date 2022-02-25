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Евросоюз согласовал "самый жесткий в истории" пакет санкций против России
Евросоюз согласовал "самый жесткий в истории" пакет санкций против России - РИА Новости, 25.02.2022
Евросоюз согласовал "самый жесткий в истории" пакет санкций против России
Евросоюз согласовал крупнейший в истории пакет санкций против России, он будет болезненным и для стран ЕС, заявил в пятницу канцлер Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:58
2022-02-25T17:33
санкции в отношении россии
россия
евросоюз
австрия
карл нехаммер
вена
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ВЕНА, 25 фев - РИА Новости. Евросоюз согласовал крупнейший в истории пакет санкций против России, он будет болезненным и для стран ЕС, заявил в пятницу канцлер Австрии Карл Нехаммер."Было принято единогласное решение о крупнейшем пакете санкций в истории Европейского союза, он будет и для нас, государств-членов, частично болезненным", - сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене.
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санкции в отношении россии, россия, евросоюз, австрия, карл нехаммер, вена
16:58 25.02.2022 (обновлено: 17:33 25.02.2022)
 
Евросоюз согласовал "самый жесткий в истории" пакет санкций против России

Канцлер Австрии Нехаммер: ЕС согласовал "самые жесткие в истории" санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 25 фев - РИА Новости. Евросоюз согласовал крупнейший в истории пакет санкций против России, он будет болезненным и для стран ЕС, заявил в пятницу канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Было принято единогласное решение о крупнейшем пакете санкций в истории Европейского союза, он будет и для нас, государств-членов, частично болезненным", - сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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Опубликовано: Станислав Ванд
 
Санкции в отношении РоссииРоссияЕвросоюзАвстрияКарл НехаммерВена
 
 
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