https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775106117.html
Евросоюз согласовал "самый жесткий в истории" пакет санкций против России
Евросоюз согласовал "самый жесткий в истории" пакет санкций против России - РИА Новости, 25.02.2022
Евросоюз согласовал "самый жесткий в истории" пакет санкций против России
Евросоюз согласовал крупнейший в истории пакет санкций против России, он будет болезненным и для стран ЕС, заявил в пятницу канцлер Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:58
2022-02-25T16:58
2022-02-25T17:33
санкции в отношении россии
россия
евросоюз
австрия
карл нехаммер
вена
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ВЕНА, 25 фев - РИА Новости. Евросоюз согласовал крупнейший в истории пакет санкций против России, он будет болезненным и для стран ЕС, заявил в пятницу канцлер Австрии Карл Нехаммер."Было принято единогласное решение о крупнейшем пакете санкций в истории Европейского союза, он будет и для нас, государств-членов, частично болезненным", - сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, россия, евросоюз, австрия, карл нехаммер, вена
16:58 25.02.2022 (обновлено: 17:33 25.02.2022)
Евросоюз согласовал "самый жесткий в истории" пакет санкций против России
Канцлер Австрии Нехаммер: ЕС согласовал "самые жесткие в истории" санкции против России