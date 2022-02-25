https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775106117.html

Евросоюз согласовал "самый жесткий в истории" пакет санкций против России

Евросоюз согласовал "самый жесткий в истории" пакет санкций против России - РИА Новости, 25.02.2022

Евросоюз согласовал "самый жесткий в истории" пакет санкций против России

Евросоюз согласовал крупнейший в истории пакет санкций против России, он будет болезненным и для стран ЕС, заявил в пятницу канцлер Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:58

2022-02-25T16:58

2022-02-25T17:33

санкции в отношении россии

россия

евросоюз

австрия

карл нехаммер

вена

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg

ВЕНА, 25 фев - РИА Новости. Евросоюз согласовал крупнейший в истории пакет санкций против России, он будет болезненным и для стран ЕС, заявил в пятницу канцлер Австрии Карл Нехаммер."Было принято единогласное решение о крупнейшем пакете санкций в истории Европейского союза, он будет и для нас, государств-членов, частично болезненным", - сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене.

https://ria.ru/20220225/swift-1775104197.html

россия

австрия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

санкции в отношении россии, россия, евросоюз, австрия, карл нехаммер, вена