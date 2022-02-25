https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775027402.html

В Кремле ответили, как относятся к возможным санкциям против Путина

В Кремле ответили, как относятся к возможным санкциям против Путина - РИА Новости, 25.02.2022

В Кремле ответили, как относятся к возможным санкциям против Путина

В Кремле исходят из реальности, а не вероятностей, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя возможные санкции... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:23

2022-02-25T13:23

2022-02-25T13:32

санкции в отношении россии

политика

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Кремле исходят из реальности, а не вероятностей, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя возможные санкции против главы РФ."К вероятностям мы относимся как к вероятностям, исходим из реальности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции на возможность санкций против Путина.

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774766124.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, политика, владимир путин, россия, дмитрий песков