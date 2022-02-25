https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775027402.html
В Кремле ответили, как относятся к возможным санкциям против Путина
В Кремле ответили, как относятся к возможным санкциям против Путина - РИА Новости, 25.02.2022
В Кремле ответили, как относятся к возможным санкциям против Путина
В Кремле исходят из реальности, а не вероятностей, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя возможные санкции... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:23
2022-02-25T13:23
2022-02-25T13:32
санкции в отношении россии
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Кремле исходят из реальности, а не вероятностей, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя возможные санкции против главы РФ."К вероятностям мы относимся как к вероятностям, исходим из реальности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции на возможность санкций против Путина.
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774766124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, политика, владимир путин, россия, дмитрий песков
13:23 25.02.2022 (обновлено: 13:32 25.02.2022)
В Кремле ответили, как относятся к возможным санкциям против Путина
Пресс-секретарь Песков о санкциях против Путина: относимся как к вероятности