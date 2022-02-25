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В Кремле ответили, как относятся к возможным санкциям против Путина
В Кремле ответили, как относятся к возможным санкциям против Путина - РИА Новости, 25.02.2022
В Кремле ответили, как относятся к возможным санкциям против Путина
В Кремле исходят из реальности, а не вероятностей, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя возможные санкции... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:23
2022-02-25T13:32
санкции в отношении россии
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Кремле исходят из реальности, а не вероятностей, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя возможные санкции против главы РФ."К вероятностям мы относимся как к вероятностям, исходим из реальности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции на возможность санкций против Путина.
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санкции в отношении россии, политика, владимир путин, россия, дмитрий песков
13:23 25.02.2022 (обновлено: 13:32 25.02.2022)
 
В Кремле ответили, как относятся к возможным санкциям против Путина

Пресс-секретарь Песков о санкциях против Путина: относимся как к вероятности

© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения. Кадр видео
Президент РФ Владимир Путин во время обращения. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин во время обращения. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Кремле исходят из реальности, а не вероятностей, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя возможные санкции против главы РФ.
"К вероятностям мы относимся как к вероятностям, исходим из реальности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции на возможность санкций против Путина.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 14:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали идею санкций против Путина и правительства
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Санкции в отношении РоссииПолитикаВладимир ПутинРоссияДмитрий Песков
 
 
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