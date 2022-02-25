11:55 25.02.2022 (обновлено: 12:36 25.02.2022)
Еврокомиссар назвал возможными новые санкции против России
Еврокомиссар Джентилони назвал новые санкции против России предметом для дискуссии
Паоло Джентилони. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил, что считает возможными новые санкции против РФ, это предмет дискуссии ближайших дней и недель.
"Я думаю, это будет для дискуссии ближайших дней и недель. Ясно, что вчерашнее финальное решение Совета, что принятый пакет (санкций - ред.) - очень важный, очень эффективный, но не последний", - сказал Джентилони журналистам в Париже, отвечая на вопрос, может ли SWIFT быть включён в санкции против РФ.
Вчера, 08:00Чего нам ждать теперь от Запада
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины обещают России новые жесткие санкции. В том числе на Западе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT.
Опубликовано: Кирилл Волков