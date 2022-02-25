https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774998048.html

Еврокомиссар назвал возможными новые санкции против России

Еврокомиссар назвал возможными новые санкции против России - РИА Новости, 25.02.2022

Еврокомиссар назвал возможными новые санкции против России

Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил, что считает возможными новые санкции против РФ, это предмет дискуссии ближайших дней и недель. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:55

2022-02-25T11:55

2022-02-25T12:36

обострение ситуации в днр и лнр

санкции в отношении россии

в мире

еврокомиссия

паоло джентилони

россия

украина

swift

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил, что считает возможными новые санкции против РФ, это предмет дискуссии ближайших дней и недель."Я думаю, это будет для дискуссии ближайших дней и недель. Ясно, что вчерашнее финальное решение Совета, что принятый пакет (санкций - ред.) - очень важный, очень эффективный, но не последний", - сказал Джентилони журналистам в Париже, отвечая на вопрос, может ли SWIFT быть включён в санкции против РФ.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины обещают России новые жесткие санкции. В том числе на Западе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774917255.html

https://ria.ru/20220225/rosaviatsiya-1774942383.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, еврокомиссия, паоло джентилони, россия, украина, swift