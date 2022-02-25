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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774998048.html
Еврокомиссар назвал возможными новые санкции против России
Еврокомиссар назвал возможными новые санкции против России - РИА Новости, 25.02.2022
Еврокомиссар назвал возможными новые санкции против России
Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил, что считает возможными новые санкции против РФ, это предмет дискуссии ближайших дней и недель. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:55
2022-02-25T12:36
обострение ситуации в днр и лнр
санкции в отношении россии
в мире
еврокомиссия
паоло джентилони
россия
украина
swift
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил, что считает возможными новые санкции против РФ, это предмет дискуссии ближайших дней и недель."Я думаю, это будет для дискуссии ближайших дней и недель. Ясно, что вчерашнее финальное решение Совета, что принятый пакет (санкций - ред.) - очень важный, очень эффективный, но не последний", - сказал Джентилони журналистам в Париже, отвечая на вопрос, может ли SWIFT быть включён в санкции против РФ.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины обещают России новые жесткие санкции. В том числе на Западе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774917255.html
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санкции в отношении россии, в мире, еврокомиссия, паоло джентилони, россия, украина, swift
11:55 25.02.2022 (обновлено: 12:36 25.02.2022)
 
Еврокомиссар назвал возможными новые санкции против России

Еврокомиссар Джентилони назвал новые санкции против России предметом для дискуссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПаоло Джентилони
Паоло Джентилони - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Паоло Джентилони. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил, что считает возможными новые санкции против РФ, это предмет дискуссии ближайших дней и недель.
"Я думаю, это будет для дискуссии ближайших дней и недель. Ясно, что вчерашнее финальное решение Совета, что принятый пакет (санкций - ред.) - очень важный, очень эффективный, но не последний", - сказал Джентилони журналистам в Париже, отвечая на вопрос, может ли SWIFT быть включён в санкции против РФ.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 08:00
Чего нам ждать теперь от Запада
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины обещают России новые жесткие санкции. В том числе на Западе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT.
Самолет - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 06:53
Россия пригрозила Британии ответными мерами за санкции против "Аэрофлота"
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСанкции в отношении РоссииВ миреЕврокомиссияПаоло ДжентилониРоссияУкраинаSWIFT
 
 
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