https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774992547.html

Санкции означают полноценную блокаду российских банков, заявили в ФРГ

Санкции означают полноценную блокаду российских банков, заявили в ФРГ - РИА Новости, 25.02.2022

Санкции означают полноценную блокаду российских банков, заявили в ФРГ

Введенные западными странами санкции против РФ означают "полноценную" блокаду российских банков, бизнес с Россией практически остановлен, заявил глава Минфина... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:34

2022-02-25T11:34

2022-02-25T11:34

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владимир путин

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совкомбанк

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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Введенные западными странами санкции против РФ означают "полноценную" блокаду российских банков, бизнес с Россией практически остановлен, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия" и Сбербанк."У нас уже полноценная блокада российских банков. Таким образом, деловые отношения с Россией практически закончены. В отдельных случаях транзакции возможны. Например, чтобы оплачивать поставки газа. Например, чтобы немецкие фирмы могли делать переводы своим российским "дочкам". Новые меры возможны, но их влияние нужно обдумывать - речь идет о том, чтобы последствия несла российская экономика", - заявил он перед встречей министров финансов ЕС.

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/banki-1774977552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, экономика, владимир путин, украина, россия, луганская народная республика, промсвязьбанк, совкомбанк, втб