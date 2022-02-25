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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774992547.html
Санкции означают полноценную блокаду российских банков, заявили в ФРГ
Санкции означают полноценную блокаду российских банков, заявили в ФРГ - РИА Новости, 25.02.2022
Санкции означают полноценную блокаду российских банков, заявили в ФРГ
Введенные западными странами санкции против РФ означают "полноценную" блокаду российских банков, бизнес с Россией практически остановлен, заявил глава Минфина... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:34
2022-02-25T11:34
в мире
экономика
владимир путин
украина
россия
луганская народная республика
промсвязьбанк
совкомбанк
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Введенные западными странами санкции против РФ означают "полноценную" блокаду российских банков, бизнес с Россией практически остановлен, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия" и Сбербанк."У нас уже полноценная блокада российских банков. Таким образом, деловые отношения с Россией практически закончены. В отдельных случаях транзакции возможны. Например, чтобы оплачивать поставки газа. Например, чтобы немецкие фирмы могли делать переводы своим российским "дочкам". Новые меры возможны, но их влияние нужно обдумывать - речь идет о том, чтобы последствия несла российская экономика", - заявил он перед встречей министров финансов ЕС.
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/banki-1774977552.html
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россия
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Варвара Скокшина
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в мире, экономика, владимир путин, украина, россия, луганская народная республика, промсвязьбанк, совкомбанк, втб
11:34 25.02.2022
 
Санкции означают полноценную блокаду российских банков, заявили в ФРГ

Глава Минфина ФРГ Линднер: санкции означают полноценную блокаду российских банков

© AP Photo / Michael SohnЛидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер
Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Введенные западными странами санкции против РФ означают "полноценную" блокаду российских банков, бизнес с Россией практически остановлен, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия" и Сбербанк.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 10:52Сказано в эфире
Эксперт рассказал, как санкции отразятся на клиентах банков
"У нас уже полноценная блокада российских банков. Таким образом, деловые отношения с Россией практически закончены. В отдельных случаях транзакции возможны. Например, чтобы оплачивать поставки газа. Например, чтобы немецкие фирмы могли делать переводы своим российским "дочкам". Новые меры возможны, но их влияние нужно обдумывать - речь идет о том, чтобы последствия несла российская экономика", - заявил он перед встречей министров финансов ЕС.
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЭкономикаВладимир ПутинУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаПромсвязьбанкСовкомбанкВТБ
 
 
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