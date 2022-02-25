Санкции означают полноценную блокаду российских банков, заявили в ФРГ
Глава Минфина ФРГ Линднер: санкции означают полноценную блокаду российских банков
© AP Photo / Michael SohnЛидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер
© AP Photo / Michael Sohn
Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Введенные западными странами санкции против РФ означают "полноценную" блокаду российских банков, бизнес с Россией практически остановлен, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия" и Сбербанк.
"У нас уже полноценная блокада российских банков. Таким образом, деловые отношения с Россией практически закончены. В отдельных случаях транзакции возможны. Например, чтобы оплачивать поставки газа. Например, чтобы немецкие фирмы могли делать переводы своим российским "дочкам". Новые меры возможны, но их влияние нужно обдумывать - речь идет о том, чтобы последствия несла российская экономика", - заявил он перед встречей министров финансов ЕС.
Опубликовано: Варвара Скокшина