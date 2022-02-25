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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774989797.html
Премьер Грузии заявил, что страна не присоединится к санкциям против России
Премьер Грузии заявил, что страна не присоединится к санкциям против России - РИА Новости, 25.02.2022
Премьер Грузии заявил, что страна не присоединится к санкциям против России
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России, так как это навредит... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:28
2022-02-25T11:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
грузия
ираклий гарибашвили
владимир путин
россия
украина
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ТБИЛИСИ, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России, так как это навредит национальным интересам и интересам народа."Мы изучили действия партнеров... я имею в виду экономические и финансовые санкции. И хочу твердо отметить, что Грузия, с учетом национальных интересов и интересов народа, не планирует принять участие в финансовых и экономических санкциях, так как это лишь больше навредит нашей стране и населению. Следовательно, как ответственный за внутреннюю и внешнюю политику я буду действовать лишь исходя из национальных интересов", - заявил Гарибашвили журналистам.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/mks-1774954603.html
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в мире, грузия, ираклий гарибашвили, владимир путин, россия, украина
11:28 25.02.2022 (обновлено: 11:44 25.02.2022)
 
Премьер Грузии заявил, что страна не присоединится к санкциям против России

Премьер Гарибашвили заявил, что Грузия не присоединится к санкциям против России

© AP Photo / Markus SchreiberПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России, так как это навредит национальным интересам и интересам народа.
"Мы изучили действия партнеров... я имею в виду экономические и финансовые санкции. И хочу твердо отметить, что Грузия, с учетом национальных интересов и интересов народа, не планирует принять участие в финансовых и экономических санкциях, так как это лишь больше навредит нашей стране и населению. Следовательно, как ответственный за внутреннюю и внешнюю политику я буду действовать лишь исходя из национальных интересов", - заявил Гарибашвили журналистам.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 09:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В НАСА заявили, что санкции не повлияют на сотрудничество с Россией по МКС
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание палаты депутатов в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 08:33
Лидер немецкой партии АДГ призвал к отмене европейских санкций
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГрузияИраклий ГарибашвилиВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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