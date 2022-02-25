https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774989797.html

Премьер Грузии заявил, что страна не присоединится к санкциям против России

Премьер Грузии заявил, что страна не присоединится к санкциям против России - РИА Новости, 25.02.2022

Премьер Грузии заявил, что страна не присоединится к санкциям против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России, так как это навредит... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:28

2022-02-25T11:28

2022-02-25T11:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

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ТБИЛИСИ, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России, так как это навредит национальным интересам и интересам народа."Мы изучили действия партнеров... я имею в виду экономические и финансовые санкции. И хочу твердо отметить, что Грузия, с учетом национальных интересов и интересов народа, не планирует принять участие в финансовых и экономических санкциях, так как это лишь больше навредит нашей стране и населению. Следовательно, как ответственный за внутреннюю и внешнюю политику я буду действовать лишь исходя из национальных интересов", - заявил Гарибашвили журналистам.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/mks-1774954603.html

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774948149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, грузия, ираклий гарибашвили, владимир путин, россия, украина