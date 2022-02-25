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https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774952318.html
Российский посол заявил об ответе Москвы на введение Токио санкций
Российский посол заявил об ответе Москвы на введение Токио санкций - РИА Новости, 25.02.2022
Российский посол заявил об ответе Москвы на введение Токио санкций
Посол России в Японии Михаил Галузин, выступая на пресс-конференции в клубе иностранных журналистов в Токио, заявил, что действия Японии, в том числе введение... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:01
2022-02-25T09:37
в мире
владимир путин
россия
токио
япония
сша
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ТОКИО, 25 фев – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин, выступая на пресс-конференции в клубе иностранных журналистов в Токио, заявил, что действия Японии, в том числе введение Токио дополнительных санкций, не способствуют развитию отношений между двумя странами и не останутся без ответа."Мы конечно же сегодня видели информацию о том, что правительство Японии заявило о введении так называемых дополнительных санкций против России. Недавно я заявил высокопоставленным представителям японского правительства о том, что, во-первых, такие действия не останутся без ответа. Ответ будет, и я полагаю, он будет серьезным. Я уверен, что занимая такую позицию, правительство Японии не способствует развитию дружественных двусторонних отношений между странами, не способствует построению позитивной атмосферы нашего диалога по широкому спектру вопросов, в том числе мирному договору", - подчеркнул Галузин.Российский дипломат также выразил "сожаление, что власти Японии предпринимают контрпродуктивные меры против России и российско-японских отношений, основываясь на необоснованных отговорках, которыми они объясняют введение таких санкций"."От санкций страдают обе стороны: те, кто вводит, и те, против кого вводят. Это является невыгодным шагом для обеих сторон. И если честно, хотелось бы понимать, почему правительства стран "большой семерки" так отзывчивы на требования США. Я надеялся на более независимую политику с их стороны", - добавил Галузин.Посол России в Японии отметил, что "цели, которые преследуют США, вводя санкции против России, на самом деле не связаны ни с Украиной, ни с каким-либо другим международным вопросом"."Это связано со стратегией США по ослаблению России, как и заявил президент США Байден. И цель этих санкций довольно токсична и недостижима. Невозможно исключить Россию из международной экономики, а именно этого и пытаются достичь господин Байден и его администрация", - заявил дипломат.Галузин также добавил, что "это не может считаться ответственным подходом к мировой экономике, особенно в настоящее время, когда страны должны объединять свои экономические потенциалы, чтобы противостоять экономическому падению, вызванному эпидемией коронавируса".Ранее в пятницу премьер Японии заявил, что Токио усиливает санкции против Москвы в связи с ситуацией на Украине. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России. Также, по его словам, вводятся санкции в отношении экспорта организаций, связанных с военной отраслью, экспорта товаров из списка, собранного на основании международных соглашений, полупроводников и других товаров универсального назначения.В среду, 23 февраля, в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР Кисида объявил о запрете на выдачу виз представителям этих республик, на экспортно-импортные операции и на размещение нового суверенного долга и операций с ним в Японии.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
https://ria.ru/20220225/energetika-1774936283.html
https://ria.ru/20220225/yaponiya-1774933140.html
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Дарья Буймова
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в мире, владимир путин, россия, токио, япония, сша
09:01 25.02.2022 (обновлено: 09:37 25.02.2022)
 
Российский посол заявил об ответе Москвы на введение Токио санкций

Посол в Токио Галузин заявил, что Россия даст серьезный ответ на новые санкции Японии

© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в ЯпонииПосол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в Японии
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 фев – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин, выступая на пресс-конференции в клубе иностранных журналистов в Токио, заявил, что действия Японии, в том числе введение Токио дополнительных санкций, не способствуют развитию отношений между двумя странами и не останутся без ответа.
"Мы конечно же сегодня видели информацию о том, что правительство Японии заявило о введении так называемых дополнительных санкций против России. Недавно я заявил высокопоставленным представителям японского правительства о том, что, во-первых, такие действия не останутся без ответа. Ответ будет, и я полагаю, он будет серьезным. Я уверен, что занимая такую позицию, правительство Японии не способствует развитию дружественных двусторонних отношений между странами, не способствует построению позитивной атмосферы нашего диалога по широкому спектру вопросов, в том числе мирному договору", - подчеркнул Галузин.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида
04:15
Япония исключила энергетику из санкций против России
Российский дипломат также выразил "сожаление, что власти Японии предпринимают контрпродуктивные меры против России и российско-японских отношений, основываясь на необоснованных отговорках, которыми они объясняют введение таких санкций".
"От санкций страдают обе стороны: те, кто вводит, и те, против кого вводят. Это является невыгодным шагом для обеих сторон. И если честно, хотелось бы понимать, почему правительства стран "большой семерки" так отзывчивы на требования США. Я надеялся на более независимую политику с их стороны", - добавил Галузин.
Посол России в Японии отметил, что "цели, которые преследуют США, вводя санкции против России, на самом деле не связаны ни с Украиной, ни с каким-либо другим международным вопросом".
"Это связано со стратегией США по ослаблению России, как и заявил президент США Байден. И цель этих санкций довольно токсична и недостижима. Невозможно исключить Россию из международной экономики, а именно этого и пытаются достичь господин Байден и его администрация", - заявил дипломат.
Галузин также добавил, что "это не может считаться ответственным подходом к мировой экономике, особенно в настоящее время, когда страны должны объединять свои экономические потенциалы, чтобы противостоять экономическому падению, вызванному эпидемией коронавируса".
Ранее в пятницу премьер Японии заявил, что Токио усиливает санкции против Москвы в связи с ситуацией на Украине. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России. Также, по его словам, вводятся санкции в отношении экспорта организаций, связанных с военной отраслью, экспорта товаров из списка, собранного на основании международных соглашений, полупроводников и других товаров универсального назначения.
В среду, 23 февраля, в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР Кисида объявил о запрете на выдачу виз представителям этих республик, на экспортно-импортные операции и на размещение нового суверенного долга и операций с ним в Японии.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
02:30
Япония вводит новые санкции против России
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреВладимир ПутинРоссияТокиоЯпонияСША
 
 
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