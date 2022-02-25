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Лидер немецкой партии АДГ призвал к отмене европейских санкций

Лидер немецкой партии АДГ призвал к отмене европейских санкций - РИА Новости, 25.02.2022

Лидер немецкой партии АДГ призвал к отмене европейских санкций

Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал к отмене европейских санкций, отметив, что они и в прошлом не оказывали желаемого эффекта. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T08:33

2022-02-25T08:33

2022-02-25T08:51

в мире

германия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал к отмене европейских санкций, отметив, что они и в прошлом не оказывали желаемого эффекта."Экономические санкции должны быть отменены. Они и в прошлом не оказывали желаемого эффекта и наносили ущерб немецкой экономике и населению. В этой связи "Северный поток — 2" остается незаменимым вкладом в безопасность поставок Германии", - сказал Крупалла РИА Новости.Россия является одним из основных поставщиков газа в Европу.Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток 2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, говорится в обнародованном заявлении американского ведомства. Помимо этого, минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.Ранее Федеральное сетевое агентство Германии прекратило сертификацию "Северного потока 2", так как документ, на основании которого проходила данная процедура, был отозван немецким правительством. Этот документ готовит министерство энергетики, в нем дается оценка, наносит ли вред безопасности энергоснабжения согласуемый проект. Как пояснял министр экономики Роберт Хабек, геополитическая ситуация последних недель и ситуация на рынке газа в последние месяцы стали причиной провести повторную оценку. Трубопровод не будет сертифицирован до завершения этой оценки, а также в том случае, если будет дана негативная оценка.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия