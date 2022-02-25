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Лидер немецкой партии АДГ призвал к отмене европейских санкций
Лидер немецкой партии АДГ призвал к отмене европейских санкций - РИА Новости, 25.02.2022
Лидер немецкой партии АДГ призвал к отмене европейских санкций
Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал к отмене европейских санкций, отметив, что они и в прошлом не оказывали желаемого эффекта. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T08:33
2022-02-25T08:51
в мире
германия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал к отмене европейских санкций, отметив, что они и в прошлом не оказывали желаемого эффекта."Экономические санкции должны быть отменены. Они и в прошлом не оказывали желаемого эффекта и наносили ущерб немецкой экономике и населению. В этой связи "Северный поток — 2" остается незаменимым вкладом в безопасность поставок Германии", - сказал Крупалла РИА Новости.Россия является одним из основных поставщиков газа в Европу.Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток 2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, говорится в обнародованном заявлении американского ведомства. Помимо этого, минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.Ранее Федеральное сетевое агентство Германии прекратило сертификацию "Северного потока 2", так как документ, на основании которого проходила данная процедура, был отозван немецким правительством. Этот документ готовит министерство энергетики, в нем дается оценка, наносит ли вред безопасности энергоснабжения согласуемый проект. Как пояснял министр экономики Роберт Хабек, геополитическая ситуация последних недель и ситуация на рынке газа в последние месяцы стали причиной провести повторную оценку. Трубопровод не будет сертифицирован до завершения этой оценки, а также в том случае, если будет дана негативная оценка.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
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в мире, германия
08:33 25.02.2022 (обновлено: 08:51 25.02.2022)
 
Лидер немецкой партии АДГ призвал к отмене европейских санкций

Лидер немецкой партии АДГ призвал Европу отменить санкции

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЗдание Палаты депутатов в Берлине
Здание Палаты депутатов в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал к отмене европейских санкций, отметив, что они и в прошлом не оказывали желаемого эффекта.
"Экономические санкции должны быть отменены. Они и в прошлом не оказывали желаемого эффекта и наносили ущерб немецкой экономике и населению. В этой связи "Северный поток — 2" остается незаменимым вкладом в безопасность поставок Германии", - сказал Крупалла РИА Новости.
Россия является одним из основных поставщиков газа в Европу.
Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток 2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, говорится в обнародованном заявлении американского ведомства. Помимо этого, минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии прекратило сертификацию "Северного потока 2", так как документ, на основании которого проходила данная процедура, был отозван немецким правительством. Этот документ готовит министерство энергетики, в нем дается оценка, наносит ли вред безопасности энергоснабжения согласуемый проект. Как пояснял министр экономики Роберт Хабек, геополитическая ситуация последних недель и ситуация на рынке газа в последние месяцы стали причиной провести повторную оценку. Трубопровод не будет сертифицирован до завершения этой оценки, а также в том случае, если будет дана негативная оценка.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Варвара Скокшина
 
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