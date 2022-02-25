https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774943036.html

Эксперт заявил, что санкции против России неприятны, но не критичны

Эксперт заявил, что санкции против России неприятны, но не критичны - РИА Новости, 25.02.2022

Эксперт заявил, что санкции против России неприятны, но не критичны

Санкции стран Запада в отношении России в различных областях являются неприятными, но не критичны, сказал РИА Новости кандидат экономических наук, доцент... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T07:08

2022-02-25T07:08

2022-02-25T07:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Санкции стран Запада в отношении России в различных областях являются неприятными, но не критичны, сказал РИА Новости кандидат экономических наук, доцент Крымского филиала Российского государственного университета правосудия Сергей Землячев.Руководители ЕС после экстренного саммита в ночь на пятницу объявили о втором пакете санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине. О введении санкций ранее сообщили Великобритания, США, Япония и другие страны.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220225/otklyuchenie-1774935864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, в мире, экономика